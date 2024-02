Kolonelleitnant Väli: Ukraina vägede juhi vangerduse taga on poliitika

"See on mu isiklik arvamus, et seal on poliitiline dimensioon tugevam kui sõjaline.

Selliseid vahetusi sõdade käigus on ju alati olnud," ütles Väli.

"Selliseid vahetusi tehakse. Loomulikult siin võib olla teatud poliitilist frustratsiooni, et lubatud vastupealetung eelmisel suvel ei läinud nii nagu nagu oleks pidanud minema või ei läinud nii nagu kõik eeldasid. Ja tegelikult ka eelmine ülemjuhataja on väga ilusasti öelnud, et see kõik sõltub sellest, milline on see läänemaailma tugi relvastuse ja tehnikaga," lausus Väli.

"Kui me nüüd võtame uue ülemjuhataja Sõrskõi, siis seal on huvitav nüanss, et tegemist on ju venelasega. Ja see on Vene Föderatsiooni propagandistidel ikka harja väga punaseks ajanud, et kuidas see on võimalik, et see on reetur," kommenteeris Väli.

"Ta on lõpetanud Moskva kõrgema sõjakooli 1980-ndate keskpaigas. Samas ta peab Ukrainat oma koduks. Harkiv on tema kodulinn. Ta sattus sinna, sest tema isa oli kaadrisõjaväelane. Seal ta kasvas üles ja ta on tegelikult kogu aeg olnud Ukraina relvajõududes olemas," sõnas ta.

Väli sõnul ei ole tõenäoline, et Sõrskõi valik lahinguväljal midagi pöördeliselt. "See peab olema kombineeritud mingisuguste muude pöördeliste sammudega, kas relvastustehnoloogiliste või mingite abipakettidega, mis võimaldavad tal teha seda, mida Zelenski võib-olla oleks tahtnud," rääkis Väli.

"Ilmselgelt hetkel Sõrskõi tundub Ukraina poliitilisele juhtkonnale olevat mees,

kes suudab leida mingisuguse lahendi, mida Zalužnõi ei suutnud neile tagada.

Siin võib olla ka see poliitiline dimensioon ikkagi sees, sellepärast et Zalužnõi viimane arvamusartikkel oli ka mõnes mõttes kriitiline mitte ainult lääne relvaabi suunas, vaid ka riigi poliitilise juhtkonna suunas," ütles Väli.

"Ma eeldan, et see on poliitilist laadi manööverdamine, sest nüüd jälle Sõrskõi, kui ta võtab üle toimiva süsteemi, siis on ju Zalužnõi poolt üles ehitatud süsteem," sõnas ta.