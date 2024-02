Poola kahekordistab Vene ohu tõttu armee suurust

Ajaleht The Times kirjutab, et Poola kahekordistab oma armee suurust, kuna Euroopa riigid muretsevad üha rohkem, et piirkond ei suuda ilma USA toetuseta end praegu kaitsta.

Poola plaanib luua Euroopa võimsaima ja suurima tankipargi. Sinna peaks lõpuks kuuluma ligi 1600 tanki, tuhat tanki tuleks Lõuna-Koreast. Riik plaanib kulutada neli protsenti SKP-st riigikaitsele.

"Me teeme seda selleks, et luua sellisel tasemel heidutus, et Putin ei julgeks Poolat rünnata," ütles Poola endine kaitseminister Mariusz Blaszczak ajalehele The Times.

Eelmisel nädalavahetusel hoiatas Donald Trump taas, et USA ei tule appi riikidele, kes ei täida lubadust eraldada kaitseks vähemalt kaks protsenti SKP-st. Samal päeval ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg, et Venemaa ja NATO vastasseis võib kesta aastakümneid.

Euroopa riigid muretsevad nüüd üha rohkem, et ei suuda end kaitsta ilma USA toetuseta. Pärast külma sõja lõppu vähendasid Euroopa riigid oma kaitsekulutusi. Nad eeldasid, et suured maismaa lahingud on jäänud minevikku.

Blaszczak ütles, et eurooplased peavad andma oma panuse. Tema sõnul on Euroopa taas jõudnud sellesse perioodi, kus kaitseinvesteeringute pealt ei tohi raha kokku hoida, isegi kui sõjalised kulutused koormavad eelarvet.

Blaszczak kritiseeris ka Saksamaad ja väitis, et Berliin pole piisavalt Ukrainat abistanud. Poola poliitikud on ka varem Lääne-Euroopa riike kritiseerinud ning leiavad, et lääs oleks pidanud Vene ohtu juba aastaid varem ette nägema.

Poola alustas armee tugevdamist juba 2018. aastal. Juba siis tunnistas Poola, et suured armeed mängivad sõjas endiselt suurt rolli. Vähem kui kümne aastaga suutis Poola oma relvajõud suurendada ligi 200 000 sõdurini. Sõdurite palk kerkis ligi 82 protsenti.

Poola endine valitsus lootis, et USA-st saab Poola peamine julgeoleku tagaja, samas suurendab riik enda sõjalisi kulutusi. Ka praegune valitsus jätkab armee tugevdamist.

"Paljud end eksperdiks nimetanud eksperdid väitsid, et tänapäeva sõda peetakse peamiselt küberruumis või kasutades kerget jalaväge ja mehitamata relvastust. Kuid nagu reaalne elu näitas, siis need oletused ei pidanud paika. Maaväed on endiselt relvajõudude kõige olulisem element," ütles Blaszczak.

Poola demonstreerib nüüd juba oma sõjalist jõudu.

Riik korraldas eelmise aasta augustis suurima sõjalise paraadi pärast külma sõja lõppu. Paraadil osales ligi 200 sõjamasinat ning 90 lennumasinat. Paraadil näidati USA päritolu tanke ning raketiheitjaid.