Välisluureamet: Tiktok pakub Hiinale tohutut võimekust andmeid koguda

"Tiktok kogub ulatuslikult infot seadme ja selle kasutaja kohta, näiteks telefonis olevate kontaktide, kalendri, teiste rakenduste, WiFi ühenduste ja asukoha kohta. Selline teave võib olla kasulik luureinfo kogumisel, väljapressimiseks, samuti ka küberrünnete jaoks, sest selle põhjal saab teha just selle inimese jaoks disainitud veenva õngitsuskirja, et saada ulatuslikum ligipääs tema ja/või tema tööandja võrgule, eriti kui kasutaja tööandja on asutus või ettevõte, mis Hiinale strateegiliselt huvi võiks pakkuda," kirjeldas amet.

VLA andis ka ülevaate Tiktoki keerulisest omanikestruktuurist, mis viib lõpuks välja Hiinat valitseva kommunistliku partei keskkomiteeni. Aastaraamatus esitatud kirjelduse kohaselt on Tiktoki ametlik omanik küll Kaimanisaartel registreeritud ByteDance, kuid tegelikult kontrollib seda Pekingis tegutsev ligi 2000 töötajaga Beijing Douyin Information Service Co., Ltd.

"Mitmete alluvusahelate vahendusel on selles ettevõttes aga üheprotsendiline osalus Hiina riiklikul küberkontrollikeskusel National Computer Network Emergency Response Technical Team/Coordination Center of China (CNCERT/CC). CNCERT/CC kuulub Hiina Küberruumi Keskkomisjoni (Central Cyberspace Affairs Commission) alla, mis omakorda kuulub Hiina Kommunistliku Partei Keskkomitee alla. Küberruumi Keskkomisjon töötab välja ja viib ellu Hiina küberruumi puudutavat poliitikat ja otsuseid. Tekib küsimus, miks seda üheprotsendilist osalust vaja on," küsib välisluureamet.

Samas amet ka vastab sellele, viidates Tiktoki tegevjuht Shou Zi Chew eelmise aasta 23. märtsil USA Kongressi ees öeldule, et Tiktoki abil üle maailma kokku kogutud andmed liiguvad otse Pekingisse Beijing Douyin Information Service'i omandusse. Sama firma omandusse tuleb ka Hiinast Douyini-nimelise videorakenduse kaudu kogutud info. See tähendab, et CNCERT/CC-l on juurdepääs nii Hiina riigi sees Douyini kaudu kui ka välismaalt Tiktoki videorakenduste abil kogutud andmetele.

"Hiinal on vaja juurdepääsu erineva päritoluga inimeste visuaalsetele ja käitumuslikele andmetele, et seeläbi arendada globaalse võimekusega täiuslikku tehisintellekti. Hiinast kogutud andmed sellist võimalust ei pakuks, sest inimeste väljanägemine ning kultuurilisest taustast tingitud käitumismuster erinevad suurest osast muust maailmast oluliselt," tõdes välisluureamet.

"Lisaks Tiktokile kuulub Douyin Co., Ltd-le ka ettevõte ja kaubamärk nimega Toutiao. Nii Toutiao kui ka Beijing Douyin Information Service'i juriidiline esindaja on üks ja sama isik. See tähendab, et Tiktok ja Toutiao on omavahel tihedalt seotud. Toutiao eripära Hiina turul seisneb selles, et ta pakub teenusena kasutaja käitumismustri põhjal tehisintellekti väljaarendatud personaalseid uudisvoogusid. Sisuliselt tähendab Tiktoki kasutamine, et aidatakse lääne julgeolekuarhitektuuri ümber kujundada sooviva autoritaarse riigi osalusega ettevõttel tehisintellekti välja arendada," võttis välisluureamet oma aastaraamatus selle teema kokku.

Välisluureamet avaldas teisipäeval oma üheksanda avaliku raporti "Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2024", milles andis hinnangu Eestit puudutavatele välistele julgeolekuohtudele.