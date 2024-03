Hansabi küberrünnaku korraldaja ja põhjus ei ole siiani teada

Reedese küberrünnaku tagajärjed pole veel likvideeritud, ütleb Hansabi tegevdirektor Kristo Timberg.

Küberrünnak toimus lõuna paiku ja pärast seda ühendas ettevõte oma süsteemid turvalisuse tagamiseks välisvõrgust lahti.

"Tavaklientide jaoks mitte midagi ei muutunud. Lihtsalt meie pidime kasutusele võtma kõik tagavaraplaanid, meetmed ja taastekavad, mis meil on just sellisteks juhtudeks välja töötatud. Pidime tööd natuke teistmoodi tegema ja korraldama. Nüüd järk-järgult olukorda parandame ja püüame normaalsuse poole tagasi liikuda," rääkis Timberg.

Paljude IT-teenuste kõrval osutab Hansab pankadele sularahateenust ning täidab vastavalt pankade tellimustele Swedbanki, Luminori ja LHV sularahaautomaate rahaga. Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku õnul on tähtis see, et pangad saavad vaatamata küberrünnakule oma teenuseid osutada. Toimivad nii sularahaautomaatide töö kui ka kaardimaksed.

"Nüüd oli küsimus, kas ta suudab jätkata teenuseosutamist ja kui ei, mis siis võiks juhtuda. Õnneks päris kiiresti oli selge, et Hansab ise suudab täitmist jätkata ja pankadel mingeid varuplaane ei olnud vaja käiku lastagi. Me oleme pankadega testinud varuplaane, et mis juhtub, kui..., aga õnneks ei olnud vaja nendeni minna," rääkis Kaasik.

Timbergi sõnul pole veel teada, kes võivad küberrünnaku taga olla ja miks tehti see just Hansabile.

"Vara öelda. Selleks peab üsna põhjalikult logisid analüüsima ja kogu juhtumit analüüsima. Praegu oleme keskendunud sellele, et saaksime kõik teenused jälle püsti ja normaalse suhtluse jälle taastatud," sõnas Timberg.

Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbe ekspert Andres Klemm nimetas Hansabi vastu suunatud küberintsidenti tõsiseks.

"Tõsiste intsidentide arv on viimase aasta jooksul kasvanud umbes veerandi võrra. Jutt on siis mõjuga intsidentidest, kus on rikutud infosüsteeme või on kaotanud inimesed raha," märkis Klemm.