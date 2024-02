USA hoiatab Iisraeli Rafah'sse tungimise eest ÜRO resolutsiooni eelnõus

Tegemist on erakordse juhtumiga, kui USA kritiseerib Iisraeli ÜRO-s. Tavaliselt on USA blokeerinud Iisraeli kritiseerivaid resolutsioone ÜRO julgeolekunõukogus. Näiteks kavatseb USA vetostada teisipäeval Alžeeria resolutsiooni, milles nõutakse püsivat relvarahu.

Samas pole USA president Joe Biden rahul suure palestiinlastest tsiviilohvrite arvuga Gazas ning ta on viimastel nädalatel avalikult kritiseerinud Iisraeli soovi laiendada oma operatsiooni piiril Egiptusega asuvasse Rafah' linna, kuhu põgenes sõjategevuse eest üle poole Gaza elanikest.

USA liitlased ja Bideni demokraatidest erakonnakaaslased soovivad, et ta survestaks Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut lõpetama sõda ning piirduma edaspidi ainult terrorismivastastel meetmetel põhineva strateegiaga võitluses Hamasiga.

"Praegustes tingimustes põhjustaks suur maapealne sissetung Rafah'sse edasist kahju tsiviilisikutele ning nende edasist väljatõrjumist, võimalik, et ka naaberriikidesse," seisab USA resolutsiooni eelnõus, mida on näinud Financial Timesi ajakirjanikud.

Eelnõus lisatakse samuti, et Iisraeli võimalikul sõjalisel operatsioonil oleksid tõsised tagajärjed piirkonna rahule ja julgeolekule, mistõttu nõutakse resolutsioonis, et operatsioon ei tohi aset leida mitte mingil juhul. Esimesena kirjutas USA resolutsioonist esmaspäeva õhtul Bloomberg.

Lisaks toetatakse resolutsiooni eelnõus ajutist relvarahu, mille tingimuseks oleks kõikide pantvangide vabastamine ning kõikide takistuste eemaldamine humanitaarabi osutamiseks Gaza elanikele.

Kuigi USA diplomaadid tutvustavad teiste riikide kolleegidele resolutsiooni projekti võimalikult laiapindsema toetuse leidmiseks, pole veel selge, kas USA ka paneb oma resolutsiooni eelnõu hääletusele.

USA, Egiptuse ja Katari vahendatud kõnelused Iisraeli ja Hamasi vahel on viimastel päevadel takerdunud.

Biden ütles eelmisel nädalal, et ta eeldab, et Iisrael ei liigu edasi sissetungiga Rafah'sse. Samas ütles laupäeval Netanyahu, et üleskutsed Rafah'sse mitte tungida on samaväärsed üleskutsega sõja kaotamiseks.

Iisraeli sõjakabineti liige ja kuni Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakuni Netanyahu üks suurimaid vastaseid Benny Gantz ütles aga pühapäeval, et Hamasil on pantvangide vabastamiseks aega kuni 10. märtsini, mille järel algabki Iisraeli operatsioon Rafah's.