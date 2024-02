Jõulukuused Tallinna Raekoja platsilt kaovad pärast vabariigi aastapäeva

Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ütles, et Tallinna Raekoja platsil olevad kuused viiakse ära pärast vabariigi aastapäeva tähistamist. Ta ütles ka, et möödunud pühade jõuluturul kurtsid kauplejad kõrgete rendihindade üle ja ebamugavusi tekitas pandipakendi süsteem, ent suuri muutusi praegu plaanis pole.

Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ütles ERR-ile, et pühadeaja pikendamise eesmärgil on Raekoja platsi jõulukuuse ümber juba mõned aastad kujundatud nn kuuselabürint, mis pakub teinekord pimedal ja sombusel ajal vanalinnas silmailu ja teisalt ka seiklemislust.

Ta ütles, et väiksed kuused on labürindiks kokku kogutud vanalinna tänavatelt, mida need ehtisid jõuluajal.

"Suur jõulukuusk ja väike kuusemets jäävad Raekoja platsile kuni vabariigi aastapäeva pidustuste lõpuni, aastapäeva puhul ehitakse kuused veel ka lipuvärvides lipsukestega. Tuleval esmaspäeval hakatakse neid platsilt vaikselt ära liigutama," lausus Haukanõmm.

Jõuluturul andsid tooni kõrged hinnad ja ebamugavused tulenevalt pandipakendi süsteemist

Rääkides sellest, kuidas jäi linn tänavu rahule jõuluturuga, ütles linnaosavanem, et tänavu oli mitmeid väljakutseid, millega tuli tegeleda ja mis tõstsid ka kauplejate hindu.

"Istusime jõuluturu korraldaja 5+ Capitaliga uuel aastal koos maha ja käisime turu toimimise – rõõmud ja mured, mõtted ja edasised kavatsused – üksipulgi üle. Sedavõrd pika ettevõtmise ajal tekib neid tahes-tahtmata üsna palju. Natuke üle kuu aja Raekoja platsil toimetanud jõuluturu programm oli ligi 3000 esinejaga igati kirev, majakestes kaubeldi mitmekülgse käsiööga ja pakuti pühadetoitu ja -jooki. Varasemaga võrreldes osa kauplejate käive siiski langes ja sellest johtuvalt polnud neil loomulikult kerge," rääkis Haukanõmm.

Ta ütles, et külastajate arvu on keeruline mõõta, aga neid võis olla kokku ligi 500 000. "Aga pelgalt külastatavus kaupmeestele leiba lauale ei too, vaid ikka vaid see, kui külastajad ka ostavad," sõnas ta.

Haukanõmme sõnul pidas osa kauplejatest kõrgeks majakeste rendihindu, mille kehtestas jõuluturu korraldaja 5+ Capital.

Näiliselt tõstis tema sõnul hindasid sel jõuluturul käibele tulnud pandipakendisüsteem, ehkki pakendi raha sai hiljem tagasi.

"Korraldaja avaldas veendumust, et uus süsteem mõjus osale külastajatest siiski koormavalt ning see hoiak kajastus omakorda käibes. Tuleb aga rõhutada, et uus pandipakendi süsteem on tulnud selleks, et jääda. Esialgu võib see olla inimestele natuke harjumatu ja ebamugav, kuid on näha, et see täidab oma eesmärki. Tänu uuele süsteemile oleme jätnud kasutama sadu kilosid plastikut. Samuti aitas pandipakendi kasutamine kaasa turuplatsi puhtusele, sest hinnalist topsi ei visatud maha," rääkis Haukanõmm.

Haukanõmm põhjendas kõrgemaid hindu ka nii sõjaga kaasnenud energiakriisiga kui ka inflatsiooniga. "Ja mööda ei saa vaadata ka meie inimestele kaela lajatatud ootamatutest ja kolossaalsetest maksutõusudest, mis hinnatundlikkust tõstavad," sõnas ta.

Praegune korraldaja teeb ka järgmise jõuluturu



Haukanõmm rääkis, et mullu läbi viidud Tallinna jõuluturu kontsessioonihanke võitnud 5+ Capital korraldab sõlmitud lepingu alusel jõuluturgu kolm aastat ehk veel vähemalt kuni 2025. aastani. "On mõtteid, mida teha tuleval aastal teisiti ja paremini, aga enne nende ettepanekute analüüsimist pole paslik konkreetsetest muutustest rääkida," ütles ta.

"Selge on see, et me ei saa muuta nii kauplejaile kui ka jõuluturul käijaile tuska teinud korduskasutusnõude nõuet, kuna see tuleneb seadusest. Jääb vaid loota, et edaspidine osalemine üle Eesti toimuvatel üritustel, kuhu laieneb sellest aastast samuti pandipakendi tingimus, teeb inimesed selle süsteemiga tuttavamaks ning uuel pühadehooajal ei tundu panditasu maksmine ja selle pärast tagasi saamine enam sedavõrd võõras ja eemaletõukav protseduur," lisas Haukanõmm veel.

"Oleme päris mitu aastat tegutsenud üpris heitlikes tingimustes. Eks jõuluturu korraldamine ongi logistiliselt keeruline ja majanduslikult riskantne ettevõtmine. Arvestada tuleb äriliselt väga mitme riskifaktoriga. Loodame siiski, et saame tulevikus rahulikumalt toimetada, kuna jõuluturul on oluline roll linlaste ja turistide pühademeeleolu loomises. On siiralt hea meel, et turg siiski toimus, ja loodame, et see traditsioon jätkub ka edaspidi," lõpetas ta.