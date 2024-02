Joe Bideni ja Hunter Bideni altkäemaksuvõtmisest rääkinud FBI informaator Alexander Smirnov sai hiljuti süüdistuse valetamises ning föderaalprokurörid ütlesid teisipäeval, et Smirnov oli seotud Venemaa luureteenistustega.

Hiljuti selgus, et prokuratuur süüdistab FBI informaatorit Smirnovi valetamises president Joe Bideni ja tema poja Hunter Bideni tegevuse kohta seoses Ukraina energiaettevõttega Burisma. USA võimud süüdistavad Smirnovi valeütluste andmises ning vahistasid ta eelmisel nädalal, vahendas The Wall Street Journal.

USA prokuratuur leiab nüüd, et Smirnov andis FBI-le valeinformatsiooni ja üritas nii sekkuda USA valimistesse.

Föderaalprokurörid ütlesid teisipäeval, et Smirnovil olid laiaulatuslikud kontaktid välismaiste luureteenistustega. 28-leheküljelises dokumendis kirjeldasid föderaalprokurörid üksikasjalikult Smirnovi sidemeid Vene luurega.

Hiljuti avaldatud dokument heidab Smirnovi juhtumile rohkem valgust ja pakub üksikasju tema informaatorina töötamise aja kohta. Dokumentide kohaselt suhtles Smirnov ka Vene luurega, tema kontaktiks oli üks Vene ametnik. Smirnov teatas FBI-le, et kohtus Vene ametnikuga viimati 2023. aasta detsembris.

Föderaalprokuröride sõnul vestles 43-aastane Smirnov FBI-ga peaaegu kümme aastat, enne kui esitas fabritseeritud süüdistused president Bideni ja tema poja vastu.

Smirnov ütles 2020. aasta juunis FBI-le, et Burisma juhid olid öelnud, et nad maksid Joe ja Hunter Bidenile kummalegi viis miljonit dollarit. Prokurörid ütlesid, et Smirnovi väited ei vasta tõele.

Hunter Biden oli varem Burisma juhatuses. Smirnovi vastu esitatud süüdistus õõnestab nüüd aga kongressi vabariiklaste püüdlusi esitada Joe Bidenile süüdistus. Vabariiklased pidasid varem Smirnovi usaldusväärseks allikaks ning seadsid tema kinnitamata väited Bideni-vastase juurdluse keskmesse.

Esindajatekoda hääletas detsembris ka Joe Bideni suhtes ametliku tagandamisuurimise algatamise poolt, mille põhjuseks on tema poja Hunter Bideni vastuolulised välisäritehingud.