Saksa parlament kiitis heaks kaugmaarelvade saatmise Ukrainale

Parlament hääletas koalitsiooni ettepaneku poolt, mis kutsus üles andma Ukrainale vajalikke kaugmaarelvasüsteeme ja laskemoona. Selles ettepanekus pole aga mainitud Tauruse rakette, vahendas Deutsche Welle.

Ettepaneku poolt hääletas 382 saadikut, vastu oli 284 saadikut, kaks saadikut jäi erapooletuks.

Samal päeval tegi opositsioonipartei Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) sarnase ettepaneku, milles oli konkreetselt mainitud ka Tauruse rakette. See ettepanek pälvis vaid 182 saadiku toetuse, vastu oli 480 saadikut.

Polegi nüüd veel selge, kas heakskiidetud ettepanek lubab Ukrainale tarnida Tauruse rakette.

Meedias levisid varem väited, et Saksa kantsler Olaf Scholz ei toeta Tauruse rakettide saatmist Ukrainasse. Scholz kardab, et selline samm võib tõmmata Saksamaa sõtta. Ukraina on aga juba saanud sarnaseid kaugmaarakette. Kiiev kasutab Suurbritanniast pärit Storm Shadow rakette ja Prantsusmaal toodetud SCALP rakette, vahendas The Kyiv Independent.

Ka Saksamaa toetab Ruttet NATO peasekretäri kohale

Saksa valitsuse pressiesindaja ütles neljapäeval, et kantsler Olaf Scholz toetab Hollandi peaministri kohusetäitja Mark Rutte kandidatuuri NATO peasekretäri kohale. Neljapäeval teatasid veel ka USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa, et toetavad Rutte kandidatuuri.