Kesk-Euroopa riigid: Saksamaa lõiv sunnib meid ostma Vene gaasi

Saksamaa kehtestas lõivu gaasi transiidi eest oma territooriumi kaudu 2022. aastal, et rahastada oma gaasihoidlate täitmist. Hetkel tuleb Saksamaa kaudu ühe megavatt-tunni gaasi transiidi eest maksta 1,86 eurot, mis võrdub pea 10 protsendiga maagaasi börsihinnast Euroopas.

Austria, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia impordivad jätkuvalt suurt osa oma gaasist Venemaalt gaasijuhtmete kaudu. Nende sõnul takistab Saksa lõiv gaasitarnete mitmekesistamist, muutes "selle piirkonna liikmesriikidele keerulisemaks gaasi impordi suurendamist Lääne-Euroopast".

"See võib sundida osasid liikmesriike sõltuma rohkem Vene gaasi impordist, suurendades potentsiaalselt nende geopoliitilist sõltuvust ning õõnestades kõiki pingutusi energiakandjate tarnete mitmekesistamiseks," seisab nelja riigi koostatud dokumendis, mida levitatakse Euroopa diplomaatide seas ja mida on näinud Financial Times.

Euroopa Liidu ametnikud on öelnud, et nad tegelevad Saksa lõivu ülevaatamisega. EL-is ollakse mures, et sarnast lõivu kavatseb kehtestada ka Itaalia.

Tšehhi energeetikaminister Jozef Sikela kritiseeris lõivu, öeldes, et EL- riigid ei tohiks enam lubada lõive, mis ainult pärssivad Tšehhi pingutusi vähendada sõltuvust Venemaast ning soodustavad Vene gaasi importi.

Nelja riigi kaebus tuleb ajal, kui EL püüab vähendada Vene gaasi importi. Vene torugaas moodustab praegu ainult kaheksa protsenti EL-i gaasitarnetest, veel kaks aastat tagasi püsis see 40 protsendi juures. EL on asendanud Vene gaasi veeldatud maagaasiga (LNG) USA-st ja Katarist, kuid on suurenenud ka Vene LNG tarned. Saksamaa on esimene riik, kuhu paljud LNG laevad jõuavad, sest sellel on piisavalt LNG terminale.

Vene gaasist sõltuvuse edasiseks vähendamiseks kaalub EL gaasi tarbimise veelgi suuremat vähendamist, milles soovitakse kokku leppida ühenduse energeetikaministrite kohtumisel 4. märtsil.

Nõustamisettevõtte ICIS energiaturu ekspert Aura Sabadus nimetab Saksa transiidilõivu märkimisväärseks takistuseks idapoolsetele liikmesriikidele. Samas ütleb ta, et lõiv "pakub head vabandust ütlemaks, et nad andsid endast parima, kuid lõiv ei lasknud neil [Vene gaasist loobuda]".

Euroopa Komisjon ütles, et see on teadlik "erinevate osapoolte väljendatud muredest" Saksa lõivu kohta ning rõhutas ühisturu kaitsmise ja turu killustamise vältimise tähtsust.

Saksamaa majandus- ja kliimaministeerium ei vastanud Financial Timesi kommenteerimispalvele.