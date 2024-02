Venemaa nõuab topeltkodakondsusega piiriületajatelt kinnitust sõja toetamise kohta

Venemaa on hakanud piiri ületavatelt Eesti ja Vene topeltkodakondsusega inimestelt küsima kirjalikke kinnitusi, et nad toetavad Venemaa sõda Ukrainas.

Koidula piiripunktis ületab igapäevaselt piiri ligi 200 topeltkodakondsusega inimest, kes on sattunud väga keerulisse olukorda. Väidetavalt alates eelmise aasta lõpust peavad Venemaale minejad – nii topeltkodakondsust omavad isikud kui ka Euroopa Liidu kodanikud – täitma ankeedi, milles nõutakse Venemaa agressiivse poliitikaga nõustumist.

"Lisaks sellele, et nad annavad oma tavapärased isiku- ja dokumentide andmed, peavad nad fikseerima oma telefoni IMEI- koodi, lisaks andmed selle kohta, et kas nad tunnevad kedagi Ukraina relvajõududes, et kuidas nad suhtuvad Euroopa Liidu juhtkonda," lausus PPA kagu piiripunkti juht Peter Maran.

Topeltkodakondsust omav Jelena ületab töö tõttu Eesti-Vene piiri iga päev, ta ei taha oma isikuandmeid avaldada, kuid ta kirjeldab oma kogemusi Vene piiripunktis.

"Algul nad kiusasid meid, siis ma ütlesin neile, et me oleme niigi tööl ära väsinud ja iga päev käime, et te juba nägupidi tunnete, ei ole vaja passigi vaadata. Siis nad jätsid meie kiusamise maha, aga kes käivad mitte tihti, neid kiusavad kõvasti – isegi neli, seitse, kaheksa tundi uurivad inimesi," rääkis Jelena.

Piiriületajad teavad, kuidas neil tuleb Vene piiripunktis küsimustele vastata.

"Ei tohi rääkida, et on sõda, peab ütlema, et on sõjategevus; kui ütled sõda, siis hakatakse sind ka kohe kiusama ja uurima /.../ ja Krimm peab olema Venemaa, mitte Ukraina oma. Kui tollele vastuse annad, et ei tea või et on Ukraina oma või et ei huvita, siis sa lähed sinna, kus sa tulid," lausus Jelena.