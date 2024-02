Süku toob muutusi ka Tartu kesklinna liikluskorraldusse

Valminud on Tartusse planeeritava Südalinna kultuurikeskuse (Süku) krundi ja lähiala detailplaneeringu eelnõu, mille järgi on näiteks kavas Süku ja Tartu kaubamaja maa-aluse parkla ühendamine, aga ka Emajõe äärde uute toitlustus- ja teenindushoonete rajamine. Samuti on plaanis muuta liikluskorraldust Vabaduse puiesteel.