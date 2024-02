Neeme Väli: arutelu maavägede saatmisest Ukrainasse oli sõnum Venemaale

Väli hinnangul on Euroopa riikidel võimalused Ukraina vabastamisel ka ise maavägedega kohal olla. "Võimalused kindlasti on olemas, küsimus on selles, mis asja mõte on. Täna on sõjategevus sealmaal, kus Euroopa poolt oodatakse abi pigem relvastuse ja varustuse näol. Inimjõudu on Ukrainal endal küllalt. Meenutagem kasvõi paari kuu tagust mobilisatsioonijuttu. Sellega pole ka veel jõutud finišijoonele. Täna ei ole küsimus selles, et sõdureid ei jätku, vaid vaja on rohkem varustust ja relvastust," ütles Väli.

Väli sõnul on võimalik, et Ukraina tagalatesse saadetakse Euroopa riikide sõdureid. "Me ei saa tänasele teadmisele tuginedes välistada, et sellistlaadi tegevusi juba ei toimu. Vaadakem kasvõi seda, kui suures mahus on Ukrainasse viidud erinevat sõjavarustust erinevatest Euroopa riikidest. See on loogiline, et neil on vaja tehnilist abi nende seadmete hooldamisel ja remondil. Ja väljaõppeküsimus kahtlemata ka on aktuaalne. Ja seda võib teha mitte ainult väljaspool Ukrainat, vaid ka seespool," sõnas Väli.

Väli sõnul distsiplineerib arutelu vägede saatmisest Ukrainasse ka Venemaad. "See sõnum ühtepidi oli eurooplastele hea, kes kipuvad selle sõjaga ära harjuma. Aga teistpidi see on kindlasti sõnum ka Venemaa suunas, et Euroopa on valmis Ukrainasse panustama ja abiga jätkama," ütles Väli.