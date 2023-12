Vilniuse ja Riia vahel taastus aastakümnete järel reisirongiühendus

Ilmselt mäletavad veel paljud Tallinna ja Minski vahel vuranud tollast raudteeuhkust Tšaikat, enne koroonat sõitis rong Kiievi ja Riia vahel, kuid igapäevane regulaarne rongiühendus Vilniusest Riiga on ammuoodatud ja väga vajalik.

Poolas toodetud Pesa 730 ML ronge kasutatakse Leedus palju. Riiast Vilniusesse sõidetakse otseteed, Jelgava kaudu. Pealinnade vaheline vahemaa kaetakse pisut rohkem kui nelja tunniga. Ega praegu ka autoga kiiremini kohale jõua.

Rongis on 142 istekohta ja tavaklassi pilet maksab 24 eurot. Läti territooriumil sõidetakse kommertsalustel. Võrdluseks – riigidotatsiooni kasutav Elron küsib näiteks Valgast Tallinnase viimise eest üle 20 euro.

"Eriti vajalik on rong neile, kel endal oma transporti pole. Ja nüüd ei pea suurde linna sõites enam ka parkimise peale mõtlema. Nii et see on väga hea lahendus," ütles Joniškise reisija.

Riia ja Vilniuse vahel reisitakse palju. Air Baltic teenindab nädalas kahe linna vahel ligi 40 lendu.

Leedu transpordiminister Marius Skuodis leiab, et nüüd võiks lätlased panna samal liinil sõitma ka oma rongi. Uus liin tõotab kujuneda väga populaarseks, paljud aastavahetuse päevad on juba välja müüdud.

Läti ja Eesti huvi korral taastada rongi otseühendus ka Riiast edasi Tallinnani on leedulased valmis sobitama oma sõiduaegu.

"Eestlased tahavad kindlasti, et rong sõidaks Tallinnani välja. Nii et kõik kolm riiki peavad astuma ka järgmised sammud. Palju mugavam oleks sõita mitte ainult Riiani, vaid ka sealt edasi. Samuti vajame Leedu-poolset reisirongiühendust Daugavpilsiga," ütles Marius Skuodis.

Täna võib öelda, et Rail Baltic on osaliselt tekkinud veel enne päris Rail Balticut. Sest Vilniusest on rongiühendus ka Varssavi ja teiste Poola linnadega, neid sõiduvõimalusi kasutatakse päris palju.