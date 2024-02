Tallinna Sadama käive langes 117 miljoni euroni

Möödunud aasta tulemusi mõjutas enim Tallinna Sadama kaubamahtude jätkuv langus – need vähenesid 29 protsenti, seda nii Vene-Ukraina sõja kui ka üldise majanduslanguse tõttu.

Müügitulu langes võrreldes 2022. aastaga viie miljoni euro võrra 117 miljoni euroni ja see oli tingitud peamiselt laevatasude, elektrienergia müügi ja kaubatasu tulude vähenemistest. Tululiikidest tõusid enim üleveoteenuste tasu, laeva prahitasu ja reisijatasu tulud. Enim ehk 16 protsenti vähenes laevatasude tulu, mille põhjustasid vähenenud tankerite ja kruiisilaevade külastuste arv.

Reisijate arv kasvas 13 protsenti kaheksa miljonini ja kasv oli eelkõige regulaarliinidel, samas kui kruiisilaevade külastuste arv langes 45 protsenti, kuna piirkonna atraktiivsus on vähenenud seoses geopoliitilise riski ja ka keskkonnanõuetest tuleneva kulude kasvu tõttu.

Intressimäärade tõus suurendas intressikulu vaatamata võlakoormuse vähenemisele, mistõttu puhaskasum langes rohkem kui ärikasum ja EBITDA. Tallinna Sadama korrigeeritud EBITDA oli 49 miljonit eurot.

Investeeringuid tegi ettevõte 21 miljoni euro eest ehk 50 protsenti rohkem kui eelnenud aastal.

Kontserni eelmise aasta kasumiks kujunes 16 miljonit eurot ja see vähenes 9,7 miljoni euro võrra.

Tallinna Sadama esimees Valdo Kalm ütles, et ajad on keerulised ja liigutud on järjest ühest kriisist teise, kuid ettevõte teenib jätkuvalt korralikku kasumit.

"Hetkel on tugev fookus kulude kokkuhoiul ja samas uute kasvuprojektide ettevalmistamisel ja käivitamisel, nagu meretuuleparkide ja kinnisvaraga seotud arendused. Infrastruktuuri ettevõttena peame olema valmis investeerima majanduse langusfaasis, et olla uue tõusu ajaks valmis vajalikus mahus teenust pakkuma ja kasvama," lausus Kalm.

Arvestades ettevõtte jätkuvalt tugevat rahavoogu ja dividendipoliitikat, tegi juhatus ettepaneku maksta möödunud aasta eest aktsionäridele dividendi eelneva aastaga samas mahus ehk 0,073 eurot aktsia kohta.