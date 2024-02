Zelenski otsib Albaanias Balkani riikide toetust oma rahuplaanile

Ukraina president tõi Balkani riigijuhtide ette needsamad probleemid, mida ta kõigi Lääneriikide juhtidega jaganud on, millele lahendused on aga visad tulema. Zelenski pakkus välja ka idee, kuidas Balkani riigid koos Ukrainaga laskemoonakriisist üle võiks saada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on probleemid laskemoonatarnetega, mis mõjutavad olukorda lahinguväljal. Oleme huvitatud koostootmisest teiega ja kõigi meie partneritega. Meie valitsuse meeskond esitab teile detailid ja me pakume välja korraldada eriline Ukraina-Balkani kaitsetööstuse foorum Kiievis või mõnes teie pealinnas," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Albaania peaministri Edi Rama sõnul on Albaania olnud Ukraina kõrval Venemaa agressiooni algusest peale ja jääb sinna ka edaspidi. Selle märgiks kirjutasid Rama ja Zelenski alla ka kahe riigi kaitsekoostööleppele.



"Oleme kogunenud siia kinnitamaks, et me jääme oma vastuses ühtseks. Me seisame otsustavalt Ukraina kõrval ohu palge ees, väga tõsise ohu Euroopa

julgeolekule ja maailmakorrale. Oleme samas teadlikud oma piiratusest," ütles Rama.

Peale Balkani riigijuhtide kohtus Tiranas Zelenskiga ka Moldova president Maia Sandu. Moldovat ähvardab Venemaa üsna pidevalt ning just kolmapäeval otsustasid separatistliku Transnistria juhid paluda Venemaalt kaitset Moldova vastu. Sandu jäi Transnistria juhtide avaldust kommenteerides kidakeelseks.



"Moldova on praegu turvaline tänu Ukraina sõdurite vaprusele ja me oleme selle eest väga tänulikud. Moldova on pühendunud üleminekukonflikti rahumeelsele lahendamisele. Meie valitsus astub praegu väikeseid samme riigi majandusliku taas lõimimise poole," ütles Sandu.

Juba varem on Sandu öelnud, et Moldova jätkab Euroopa Liidu poole liikumist kasvõi ilma Transnistriata.