HS: Soome relvi on ekspordikeelust hoolimata jõudnud Venemaale

Soome relvatööstusettevõtete Sako ja Nammo Lapua tooteid on relvaekspordi keelust hoolimata jõudnud Venemaale, ilmnes kolmapäeval Helsingin Sanomate ajakirjanike uurimisest.

Vene sõjablogijate andmeil on Soome päritolu relvi ja laskemoona sattunud ka Vene sõdurite kasutusse Ukrainas.

Kokku on Venemaale liikunud mitu miljonit ühikut Soome laskemoona. Aastatel 2022–2023 on Venemaal registreeritud umbes 700 Sako Riihimäki tehases valmistatud püssi ja umbes 67 000 kasti Sako padruneid. Samal perioodil on Venemaal tuvastatud ligikaudu 174 000 kasti Nammo Lapua padruneid.

Soome relvade ja laskemoona jõudmine Venemaale ilmnes veebruaris Venemaa võrguväljaande IStories ja Itaalia Irpi Media uudistest. HS kontrollis seda teavet ja hankis uut teavet näiteks relvade tarneteede kohta.

Sako ja Nammo Lapua eitasid HS-i kommentaaripalvele vastates, et eksportisid sanktsioonide ajal oma tooteid Venemaale. Ettevõtete väitel on relvad ja padrunid Venemaale eksporditud ettevõtete loata ja nende teadmata.

HS aruande kohaselt on Sako püssid ja nende osad sattunud Venemaale Itaalia kaudu.

Lapua Sako kuulub Itaalia Beretta kontsernile. Nammo Lapua on osa Nammo kontsernist, mis kuulub Patriale ja Norra riigile. Soome riigile kuulub 50,1 protsenti Patriast.