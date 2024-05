Soome soovib rajada lõhkeaine TNT tehase

Plaani taustal on Ukrainas käiv sõda, mis on suurendanud läänes hüppeliselt nõudlust suurtükkide ja granaadiheitjate laskemoonas kasutatavate lõhkeainete järele.

Kaitseminister Antti Häkkänen kinnitas Yle teadet ja ütles, et lõhkeainetootmist on vaja laiendada.

"Lõhkeainetootmist on vaja märkimisväärselt rohkem. Seetõttu tuleb meil tõsiselt mõelda ka kodumaise tööstuse rollile selles," sõnas ta.

Häkkäneni sõnul on kavas liiitlasriikide ühishange, mille üle peetakse läbirääkimisi. Tema sõnul on Soome öelnud liitlastele, et otsustamisega on kiire.

"Otsused tuleb teha kohe, et tootmist saaks aasta või kahe jooksul alustada," ütles Häkkänen ja rõhutas koostööd liitlasriikidega.

Ministri sõnul on läbirääkimisi tehase üle peetud ettevõtjate, erakapitali investorite ning kaitsetööstustega.

"Turuosalised teavad, et sellise tootmise järele on nõudlust," ütles ta.

Tehase asukohta veel otsustatud ei ole. "Uurimistööd käivad ja eesmärk on jõuda lahendusteni kevade jooksul. Kodumaine tootmine on üks osa analüüsist," ütles Häkkänen.