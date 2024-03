ERR Brüsselis: Prantsusmaa ja Saksamaa suhetesse on tekkinud mõra

Euroopa suurriikide Prantsusmaa ja Saksamaa suhtesse on tekkinud mõra, mis sel nädalal väljendus riigijuhtide omavahelises kempluses. Prantsusmaa president Emmanuel Macroni nädala alguse kommentaaridele vastas Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz mitmel korral teravalt ka neljapäeval.

"Tauruse rakett, millel on 500-kilomeetrine laskeulatus ja millega saab – kui seda valesti kasutada – sihtida konkreetseid sihtmärke Moskvas, on relv, mille puhul ei saa lihtsalt ennast julgustavate sloganite saatel otsustada, et mida sellega teha ja kuidas seda kasutada," lausus Scholz.

Pariisi kohtumise toimumist peetakse Euroopa julgeolekupoliitika ringkondades positiivseks. Ent sellele järgnenud tülist Euroopa ei võida.

"Ma arvan, et Macron ei öelnud midagi valesti. Aga sellele tervitatavale retoorilisele muutusele Prantsusmaa poolt ei ole kahjuks järgnenud muutusi tegudes. See on asi, mille ka Olaf Scholz üles tõstis ja ka mitmed Saksamaa arvamusliidrid tõstatavad, et Prantsusmaal on grandioosne retoorika, aga tegusid ei järgne," ütles Brussels Freedom Hub juht Roland Freudenstein.

"Selle kempluse ja esialgse venitamisega mängitakse see teema suuremaks, kui asi üldse väärt on. Ehk tegelikult nende Tauruste pidurdamise ja rakettide lennuulatuse üle arutamine nende jaoks, kes ongi skeptilised, süvendaks seda skepsist veelgi," leidis europarlamendi liige Urmas Paet (Reformierakond).

Kuivõrd olukord lahinguväljal on Ukraina ja tema toetajate jaoks halvenenud, siis on see viimastel nädalatel tekitanud liitlaste seas omajagu pingeid ja näpuga näitamist. Roland Freudensteini hinnangul ei tohiks unustada, kes on tegelik vastane.

"Selle asemel, et erimeelsusi süvendada, peaksid meie juhid kokku saama ja retoorilistest relvadest üksteise vastu loobuma ja selle asemel relvastama ennast Putini vastu. See on see, mis peab juhtuma," lausus ta.