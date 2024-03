Ida-Viru õpetajate lisatasu viibimine tõi välja usaldusväärse andmebaasi puudumise

Eesti keelt valdavatele Ida-Virumaa haridusasutuste töötajatele lubas riik lisaraha alates käesolevast õppeaastast. Eesmärk oli paljuski venekeelsesse piirkonda meelitada riigikeelt oskavaid õpetajaid.

Käesoleva aasta esimeste kuude eest ette nähtud lisatasu makstakse välja loodetust veidi hiljem. Põhjuseks see, et veebruari keskpaigaks esitatud andmete töötlemine võtab oodatust kauem aega.

"Paraku olid õiged taotlused vaid neljandikul. Nende ees vabandan, sest me ootame ka teiste taotlejate dokumente. Hetkel on puudu kolme omavalitsuse ja kahe riigikooli taotlused, need on täiendamisel," selgitas haridusministeeriumi peaspetsialist Anne Endjärv.

Samasugune probleem oli Ida-Virumaal ka eelmise aasta lõpus, kui esimene andmekorje tehti.

Jõhvi haridusnõunik Maria Laanemäe mõistab nii ministeeriumi, kes peab andmeid kontrollima, kui ka õpetajaid, kes tahavad võimalikult kiiresti palgalisa pangaarvel näha.

"Kõik, kes peavad seda raha saama, seda ka saavad, küll siis tagasiulatuvalt. Ma loodan ja usun, et märtsikuu jooksul see saab ka tehtud," sõnas ta.

Mõni õpetaja on siiski koefitsiendipalga juba kätte saanud. Nii on käitutud riigikoolides, aga ka Alutaguse vallas, kes Ida-Virumaa kaheksast omavalitsusest ainsana on õpetajatele ette nähtud lisatasu välja maksnud.

"Inimesed on ju oma töö teinud ja nendel kõik need nõuded, mida me oleme kontrollinud, on täidetud. Ja vastavalt sellele saavad nad ka oma tasu," ütles Alutaguse abivallavanem Kairi Hõbemeri.

Kogu protsessi teeks asjaosaliste kinnitusel lihtsamaks see, kui Eestis oleks üks usaldusväärne hariduse infosüsteem. Praegune riiklik register EHIS seda ei ole.

"See pole ju värske probleem, see on aastaid kestnud, et seal osa asju vajab muudatust ja muutmist," tõdes Hõbemeri.

"Kahtlemata on EHIS-el omad puudused ja EHIS-esse ei laeta praegu üles dokumente. Selles mõttes peaks see olema väga suurte mahubaasidega dokumendihaldussüsteem," ütles Endjärv.

Palgalisa suurus on lasteaia õpetajale 541 eurot ning üldharidus- ja kutseõppeasutuse õpetajale ja tugispetsialistile 902 eurot kuus. Kokku saab Ida-Virumaal lisatasu üle 1300 haridustöötaja.