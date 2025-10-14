X!

Ida-Virumaale õpetajaks siirdujatel soovitatakse uurida koolide tausta

Foto: Ken Mürk/ERR
Ida-Virumaal saavad eesti keeles õpetada oskavad lasteaedade ja koolide õpetajad ning ka tugispetsialistid teist aastat palgalisa. Ida-Virumaale õpetajaks siirdujatel soovitatakse uurida koolide tausta.

Eelmisel õppeaastal esitati Ida-Virumaalt haridusministeeriumile hulgaliselt vigaseid palgalisa taotlusi. Sel sügisel oli olukord parem.

"Ebakorrektseid taotlusi laekus väga vähe – vaid 15 taotlust olid sellised, mis ei kvalifitseerunud," ütles HTM-i eestikeelsele õppele ülemineku osakonna juht Helna Karu.

 See, et Ida-Virumaa õpetajad saavad palgalisa, tekitab mujal Eestis kadedaid küsimusi. Aga arvestada tuleb sellega, milliste klasside ees Ida-Virumaa õpetajad peavad tööd tegema, ütles Ida-Virumaa haridusklastri projektijuht Iti-Jantra Metsamaa.

"Kui lähed klassi ette õpetajana ja sul on selline grupp, kellest võib-olla vaid kaks saavad sinust aru ning ülejäänutele pead ikkagi käte-jalgadega selgeks tegema, mida sa edasi anda tahad, siis see on päris suur väljakutse," ütles Metsamaa.

Lisaks palgatoetuse küsimisele soovitatakse Ida-Virumaa koolidel kasutada senisest aktiivsemalt haridusministeeriumi nõustajaid.

"Nii strateegilised nõustajad kui ka keelevaldkonna metoodilised nõustajad on koolidele üleminekuvaates igati abiks. Samuti on nad abiks varasematele klassikalistele eestikeelsetele koolidele, kus õpib palju muu emakeelega õpilasi," sõnas Karu.

Kuna Ida-Virumaa koolide juhtimis- ja õpetamiskultuur on erinev, siis tasuks uutel tulijatel enne tööle hakkamist tausta uurida.

"Šokkelamusi on, aga mitte väga palju. Väga tihti ollakse meeldivalt üllatunud ja öeldakse: "Arvasin, et asi on palju hullem, aga tegelikult on kõik okei." Mõnes kohas on juhtunud siiski see, et kultuur on ikkagi nii erinev, et inimene otsustab, et see ei ole tema jaoks õige koht," rääkis Metsamaa.

Kokku saab Ida-Virumaal septembrist detsembrini palgalisa üle 1500 haridustöötaja. Toetuse kogusumma on kuus miljonit eurot.

