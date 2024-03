Hanah Lahe: Ukraina tuleb üles ehitada roheliselt

Lahe ütles, et olukord kliimateemal on kehv. "Pole mõtete pead liiva alla pista. Kindlasti on raske seda abstraktset probleemi selgitada Põhjamaade inimestele, sest meil on neli aastaaega, meil on hea kliima, pole kuumalaineid ja on lumi maas, ja siis see kliimateema tundub kohatu. Aga vaatame kasvõi Lõuna-Euroopasse, näiteks Itaaliasse ja Hispaaniasse, kus on suured kuumalained, mis on nõudnud kümneid tuhandeid inimelusid juba mitmeid aastaid," kirjeldas Lahe kliimaprobleeme.

Lahe ütles, et ühelt poolt peame kohanema kliimamuutustega, aga peame muutma ka riikide infrastruktuurid kliimakindlaks, sest kliimakatastroofidel on väga suur majanduslik mõju.

Linnaruum on ka Eesti kontekstis kliima vaates oluline ja tuleb vaadata, kuidas on Eesti linnad ehitatud, et nad peaksid vastu kuumalainetele ja üleujutustele. "Teha on palju," nentis Lahe.

Lahe hinnangu on kliimakriisi mõistmine Eestis inimeseti erinev. "Ma usun, et kõik inimesed ja ka parlamendierakonnad oleksid huvitatud sellest, et Eestis oleks puhas elukeskkond. Et oleks soodne ja mugav elada. Rohepööre selle kõik meile tagab ka. Kui EKRE hirmutab inimesi rohepöörasuse sildiga, siis samal ajal nad räägivad, et nad tahavad loodust hoida. Kliimaküsimustes peaksid kõik erakonnad suutma leida ühisosa," rääkis Lahe.

Lahe ütles ka, et praegune koalitsioon on teinud head tööd, et praegune Eesti kliimapoliitika oleks ambitsioonikas.

"Kliimapoliitika on keeruline, kuna ta puudutab kõiki teisi valdkondi ka. Sõjal on keskkonnale suur mõju, peame Ukraina toetamisel võtma arvesse ka kliimamõjusid. Kui Ukraina võetakse vastu Euroopa Liitu, siis peame Ukraina üles ehitama arvestades kliimapoliitika eesmärke. Et ta oleks roheliselt üles ehitatud, et ta oleks kliimakindel ja vastupidav," rääkis Lahe.

Lahe sõnul on ka julgeolek seotud tihedalt kliimapoliitikaga, kui mõtelda näiteks energiajulgeolekule ehk et riigil oleks tugev energiaportfell.

"Majandustegevusega tuleb jääda planeedi piiridesse. Kui vaadata tarbimist, siis see on aastatega tõusnud - see on probleem, sest elame üle oma võimete. Siin on riigil väga oluline roll regulatsioonidega, kui me vaatame näiteks hangete osa. Me saame teha kõike palju puhtamalt ja rohelisemalt - see on täna ka tarbijate ootus," sõnas Lahe.

Igasugune keskkonnatasude tõstmine on oluline, sest ettevõtjad peavad saama aru, et nad peavad hakkama liikuma puhtama majandamise suunas. "See on suund, kuhu läheme. Meil on Eestis valida, kas veame neid muutusi või lohiseme järgi, mis läheb meile hiljem kalliks maksma," ütles Lahe.