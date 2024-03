Narva muuseumi näitusel näeb linna enne ja pärast märtsipommitamist

Pommirünnakus hävinud vanalinna mälestuseks avas Narva muuseum lossipargis näituse, kus võib vaadata Narva vanalinna tähtsamaid hooneid enne ja pärast pommitamist. Lisaks jutustab näitus Ida-Virumaa saatusest teises maailmasõjas.

"See näitus on kogu Eestile, sest Narva märtsipommitamine on Eesti ajaloos ja Eesti mälus väga olulisel kohal. Ja nagu sageli on öeldud, meil siin Eestis on kaks narratiivi: üks narratiiv on see, mis nõukogude ajal juurutati sellest, kuidas sakslased olid kõik ära hävitanud ja punaarmee tuli kõike taastama; ja siis on see narratiiv, mida mäletavad inimesed, kes elasid Narvas enne sõda, need inimesed, kes nägid päriselt neid sündmusi," selgitas Narva muuseumi peavarahoidja Zurab Jänes.

"Me siin, Narvas olemegi kahe maailma piiril ja see on eriti aktuaalne praegu, kui meie naaberriik on kallale tunginud rahumeelsele riigile ja jätkab oma imperiaalset poliitikat. Vastavalt sellele teebki iga inimene enda järeldused," lisas ta.

Narva muuseum hoiab näituse avatuna järgmise aasta märtsini.