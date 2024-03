USA föderaalreservi juht vihjas intressimäärade langetamisele

USA föderaalreservi juht Jerome Powell ütles kongressi saadikutele, et intressimäärade langetamiseks on vaja natuke rohkem andmeid. Samas nimetas ta inflatsiooni senist langust märkimisväärseks ja laiapõhjaliseks, vihjates, et USA baasintressimäärade langetamine või varsti alata.

"Me tahame näha natuke rohkem andmeid, et meie kindlustunne suureneks. Me ei oota senisest paremaid inflatsiooninäitajaid, me lihtsalt soovime näha rohkem näitajaid nagu [viimased näitajad]," ütles Powell USA seadusandjatele kolmapäeval.

USA tarbijahinnad, toidu ja energiakandjate hinnad välja arvatud, tõusid jaanuaris aastases võrdluses ainult 2,8 protsenti, samas kui veel aasta tagasi oli inflatsiooni näitajaks 4,9 protsenti. Samas oli inflatsiooni tõus kuises võrdluses jaanuaris võrreldes eelmise aasta detsembriga aasta jooksul kõrgeim. Föderaalreservi eesmärgiks on jõuda kaheprotsendilise inflatsioonini.

Kolmapäeval kirjeldas Powell hiljutist inflatsiooni langust kui märkimisväärset ja laiapõhjalist, vihjates, et oodatust suuremad jaanuarikuu inflatsiooninumbrid pole föderaalreservi ametnike hinnanguid mõjutanud, kirjutab The Wall Street Journal.

Powell ütles samuti, et USA majanduse tugevus võimaldab föderaalreservil läheneda intressimäärade langetusele "kaalutletult ja läbimõeldult". USA tööministeeriumi andmetel loodi riigis jaanuarikuu jooksul kaks korda rohkem uusi töökohti kui analüütikud ennustasid.

Föderaalreservi juhi sõnavõtt ei mõjutanud investorite ennustust, et föderaalreserv hakkab langetama intressimäärasid juunikuus. Kokku ennustavad investorid sel aastal kolm kuni neli intressimäärade langetust USA-s.

Föderaalreservi ametnike ülesandeks on leida tasakaalu kahe riski vahel. Ühelt poolt mõjutaks intressimäärade liiga aeglane langetamine negatiivselt majanduse seisu. Teiselt poolt võib intressimäärade liiga varajane langetamine päädida soovitust kõrgema inflatsiooni püsimisega.

"Rahapoliitika liiga varajane või liiga kiire lõdvendamine võib nõuda hiljem veelgi rangemat rahapoliitikat inflatsiooni kahe protsendi juurde viimiseks. Samal ajal võib rahapoliitika liiga hiljaks või liiga väheseks jääv lõdvendamine mõjutada ülemäära majandusaktiivsust ja tööhõivet," ütles Powell.

Viimase kahe aasta jooksul tõstis föderaalreserv baasintressimäärasid 23 aasta kõrgeimale tasemele, viies laenamise intressimäära 5,25 kuni 5,5 protsendile. Koos baasintressimäärade tõusuga kasvasid ka USA kodu-, äri- ja tarbimislaenude intressimäärad.

Powell ütles USA seadusandjatele, et föderaalreservi eesmärgiks on selliste majanduslike tingimuste toetamine, mis aitaks intressimääral langeda, samal ajal toetades tugevat majanduskasvu ja tööturgu. Majanduses kirjeldatakse sellist kombinatsiooni pehmeks maandumiseks.

"Oleme seni olnud teel selle poole," ütles Powell, lisades, et pole põhjust arvata, et USA-d võiks lähiajal tabada majanduslangus.