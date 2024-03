USA leidis Hiinas toodetud kraanadelt kahtlaseid sideseadmeid

USA võimud muretsevad, et Peking kasutab Hiinas toodetud suuri kraanasid luuramiseks ning kongressi uuring tuvastas, et kraanad sisaldavad sideseadmeid, mis pole seotud kraanade tavapärase tööga. Washington muretseb nüüd, et sadamates töötavad Hiina kraanad kujutavad endast ohtu USA riiklikule julgeolekule.

Jutt käib Hiina tööstusfirma ZPMC toodetud kraanadest. USA ametnikud muretsevad, et Hiina võib nende kraanade abil koguda informatsiooni USA sõjaliste operatsioonide kohta

ZPMC kraanad sisenesid USA turule juba umbes kaks aastakümmet tagasi. Hiina kraanad on odavamad kui läänes toodetud kraanad. ZPMC teeb nüüd ka koostööd suurte USA tehnoloogiafirmadega. ZPMC tegutseb nüüd enam kui 100 riigis.

Esindajatekoja sisejulgeoleku komitee juht Mark Green ütles, et Hiina otsib kõiki võimalusi, et koguda väärtuslikke luureandmeid.

Komitee teatel leiti ühest sadamast mitu mobiilse interneti modemit, mis olid paigaldatud kraanadele. Sellistele kraanadele paigaldatakse tihti selliseid seadmeid. Paljud sadamad pole aga komisjoni teatel selliseid seadmeid üldse tellinudki. Üks sadam teatas, et on nende olemasolust teadlik, kuid ei osanud selgitada, miks need kraanadele paigutati, vahendas The Wall Street Journal.

ZPMC ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. Hiina Washingtoni saatkonna esindaja väitis, et USA on paranoiline ja tahab nii vähendada majanduskoostööd Hiinaga.