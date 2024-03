Politico: Prantsuse sõjaväelased õpivad võitlema võimsa vastase vastu

Prantsuse armee on pigem harjunud võitlema nõrgema vastasega ning veebiväljaanne Politico kirjutab, et sõjavägi valmistub nüüd konfliktiks vaenlase vastu, mis on tulejõult võrdne Prantsuse armeega.

Ida-Prantsusmaal asuva Mailly-le-camp'i väljaõppekeskuse (CENTAC) juht kolonel Axel Denis ütles, et kolmandat aastat kestev vaenutegevus Ukrainas tõi Euroopasse tagasi täiemahulise sõjalise tegevuse.

"Maailm paljastas oma tõelise olemuse: ebastabiilne, ohtlik, kõik pole sinu sõbrad," ütles Denis.

Politico külastas Prantsuse armee väljaõppekeskust. "CENTAC on ainus koht Prantsusmaal, kus saate näha, milline sõda on," rääkis Denis

Tingimused CENTAC-is meenutavad tegelikku lahinguvälja. Seal kõlab suurtükitule heli ning raadioside võib ette teatamata katkeda.

CENTAC laiub 120 ruutkilomeetril, seal harjutavad Prantsuse armee erinevad üksused. Jalaväelased, suurtükiväelased, pioneerid saavad seal teha koostööd, see on ainus koht, kus kaks tosinat Leclerci tanki on aastaringselt töös.

Prantsuse ohvitserid ei nimeta võimalikke vastaseid, kuid õppuste eesmärk on valmistada vägesid ette võitlema Venemaa-suguse vastasega, vahendas Politico.

Prantsusmaa keskendub üha rohkem Euroopa idatiivale, varem tegutsesid Prantsuse väed pigem Aafrikas.

"Me pole samas olukorras nagu Ukraina, kuid oleme osa koalitsioonist ja sellega kaasnevad kohustused. Usaldusväärsus kollektiivkaitses, eriti NATO-s, on hädavajalik," ütles jaanuaris Prantsuse armee kindral Pierre Schill.

CENTAC-i ohvitserid ütlesid, et Ukraina sõja peamine õppetund on vältida frontaalseid rünnakuid, mis toob kaasa palju ohvreid, kuid ei pruugi kaasa tuua läbimurret. Selle asemel peavad väeliigid tegema sujuvalt koostööd. Kaasata tuleb uusi tehnoloogiaid, nagu droonid, mis edastavad vägedele informatsiooni ja pakuvad tapvat tulejõudu.

"Sõda Ukrainas tõi esile kombineeritud relvajõudude tähtsuse. See on ainus viis võitlemiseks," ütles ohvitser Vincent. Turvakaalutluste tõttu ei saa Politico tema perekonnanime avaldada.

"Ukrainas on dramaatiline see, et tankid tegutsevad üksi ning seetõttu ei tegutse lõpuks enam üldse," ütles kolonel Axel Denis.

Seetõttu pole kumbki pool suutnud hästi ettevalmistatud kaitsepositsioonidest läbi murda. Rindel on kujunenud patiseis ja Ukraina armeel on vaja tänapäevaseid tehnilisi vahendeid ja oskusi.