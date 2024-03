Kaitseministeerium nõuab Jõhvi vallalt päikesepargi ehitusloa tühistamist

Mõned kuud tagasi asus kõnealusel krundil 7,5-megavatine päikesepark, mis üle kahe aasta kasutusluba ootas. Nüüdseks on arendaja päikesepargi lammutanud ja ära viinud, sest see võis segada 500 meetri kaugusel asuva kaitseväe linnaku raadiosidet. Kaitseministeerium nõuabki vallalt ehitusloa ja projekteerimistingimuste tühistamist.

"Meie oleme lähtunud oma korraldusi väljastades seadustest pluss varasemast kogemusest. Seadus lubas võimaldada selliseid asju, ja kui kaitseministeerium lülitus, siis oli juba park püsti," ütles Jõhvi abivallavanem Ilmar Aun.

Jõhvi vald on piltlikult öeldes kahe tule vahel. Kui korraldusi ei tühistata, annab riik valla kohtusse. Kui aga vald ise oma korraldused õigustühiseks kuulutab, võib oodata kopsakas kahjunõue.

Arendaja hindab ettevõttele tekitatud kahju suuruseks enam kui 17 miljonit eurot, mis on võrreldav Jõhvi valla aastaeelarvega. Päikesepargi rajanud OÜ-lt Solar Light "Aktuaalsel kaameral" kommentaari saada ei õnnestunud.

Jõhvi vald puutub taolise olukorraga kokku esmakordselt.

"Kogu see päikesepargi teema on ju tegelikult küllaltki uus. Teiseks on väga uus ka see, et riik on neid päikeseparkidele seatavaid piiranguid eriti jõuliselt asunud teostama just Ida-Virumaal, mis on tekitanud sellise olukorra," lausus Aun.

Vallavalitsus ootab volikogult luba arendajaga läbirääkimiseks, et aimu saada, milline võiks olla reaalne kahjusumma, kui vald riigi survele järele annab ja päikesepargi ehitust lubanud korraldused tühistab. Kompromissi saavutamiseks on vallal aega juuni keskpaigani.