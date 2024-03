Eesti-Soome elektriühendust EstLink 1 tabas tehniline rike

Ööl vastu laupäeva kell 4.26 lülitus välja Soome poolelt Eesti ja Soome vaheline elektriühendus EstLink 1. Praeguseks on ühendus taastunud.

Avarii põhjus on tehniline rike Espoo konverterjaamaas. Alates varahommikust on tegeletud rikke põhjuse selgitamisega. Kahe riigi vaheline elektrikaabel on terve, teatas Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Liis Eiser.

Eiser märkis, et Eesti varustuskindlus on tagatud ja ohtu sellele ei ole. Elektriülekanne oli väljalülitumise hetkel väikese võimsusega suunaga Eestist Soome.

Eiser ütles kella 12 ajal ERR-ile, et elektriühendus on uuesti tööle saadud ning rikke põhjuseid uuritakse.

EstLink 1 on Eesti ja Soome vaheline elektriühendus, mis alustas tööd 2006. aastal. Ühenduse võimsus on 350 megavatti.

Jaanuari lõpus tabas rike ka Eleringi Estlink 2 merekaablit. Viga otsiti üle kuu aja ja suudeti tuvastada eelmiseks reedeks. Elering saab Estlink 2 kaabli parandatud augusti lõpuks, põhiaja võtavad projekteerimistööd, et edaspidi sellist viga vältida.