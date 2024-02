EstLink 2 taaskäivitamine nihkus märtsi lõppu

Esmaspäeval ilmus kiire turuteade, et EstLink 2 on tööst väljas 25. jaanuarist kuni 31. märtsini. Eelmise turuteate järgi oli tähtajaks veebruari lõpp.

Eleringist öeldi ERR-ile, et EstLink 2 täpse rikkekoha määramine veel kestab. Tehtud on erinevate meetoditega mõõtmisi rannikuvees ja maismaal, kuid mõõtmised ei ole siiski täpset rikkekohta andnud ja seetõttu pikendati kaabli tööst väljasoleku aega ja jätkatakse rikkekoha määramist.

Eleringi juht Kalle Kilk ütles eelmisel nädalal, et rikkekohale ollakse jõutud väga lähedale ning see leitakse pigem päevade kui nädalatega. Samas märkis ta, et on olemas teoreetiline võimalus, et Elering ja Soome süsteemihaldur Fingrid on rikke otsingul eksinud ning rikkekohale ei olda nii lähedal, kui arvatakse.

Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse EstLink 2 rike tuvastati 26. jaanuari esimesel tunnil, kaks päeva hiljem leiti Eleringi ja Soome süsteemihalduri Fingridi koostöös võimalik rikkekoht Eesti poolel.

EstLink 2 ülekandevõimsus on 658 megavatti. Tööd jätkab EstLink 1, mille võimsus on 358 megavatti.