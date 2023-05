Eesti-Soome elektrikaabel Estlink 3 ei pruugi üldse vajalik olla

Elering on esitanud tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve (TTJA) ametile hoonestusloa taotluse, et rajada Eesti-Soome kolmas elektri ülekandeliin Estlink 3. Ettevõtte juhi sõnul siiski alles kaalutakse, kas selle ehitamine on üldse mõistlik.

Elering ja Soome Fingrid allkirjastasid eelmisel aastal memorandumi kolmanda elektri ülekandeliini rajamiseks. See sama hästi kui kahekordistaks senise ülekandevõimsuse, mida pakuvad Estlink 1 ja 2.

Kas aga praegustes muutuvates oludes, kui tempokalt rajatakse juurde päikese- ja tuuleparke, on selline investeering üldse enam mõistlik? Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees Arvi Hamburg ütles ERR-ile, et lühemas ehk kuue kuni kaheksa aasta perspektiivis on see hea mõte

"Esiteks see, et pääseme Põhjamaade väga mitmekesise elektritootmise struktuuri juurde - hüdro, tuul, tuum ja fossiilkütused. Vaadates täna hinnaerinevust, näiteks Soome ja Eesti vahel, meie vaates hinna alla viimiseks on see kindlasti mõttekas," ütles ta.

Hoonestusloa taotlus arvestab liini ehitamisega Paldiski ja Inkoo vahele. Eesti Energia endine juht Hando Sutter on öelnud, et pigem võiks see ühendus Soomest kulgeda Hiiumaa ja Saaremaa lähistelt kuni Lätini, et kaasata kõik piirkonna tuulepargid ja võib-olla ka päikesepargid saartel.

Ka Hamburgi sõnul pole Estlink3 ilmselt mõistlik pikemas perspektiivis, kui saab tõeks plaan, et tuuleparkidest tuleb rohkem elektrit kui Eestil endal vaja on ja 2030. aastaks on Eesti elektrit eksportiv riik.

"Kui me nüüd teeme ühe ühenduse Soome ja Eesti vahel, siis tegelikult need need kolm täna räägitavat tuuleparki, nemad jääksid võrgust eemale. See tähendab, et nende ühendus tuleb nii või teisiti luua," lausus ta.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et hoonestusloa taotlus ei tähenda, et labidas peagi maasse lüüakse - analüüsid alles käivad

"Me viime kõik eeluuringud läbi, et siis selle alusel lõpuks otsustada, et kas tehniliselt ja majanduslikult on see mõistlik teha. Kui tõesti hinnad tasakaalustuvad Eestis ja Soomes tänu täiendavatele tootmisinvesteeringutele, siis loomulikult ei ole mõtet Estlink 3 rajada. Kui on aga jätkuvalt see hinnavahe, siis kindlasti võiks olla Eesti tarbijale mõistlik lasta see odav Soome-Rootsi maismaatuul Eesti turule ja selleks on Estlink 3 kindlasti vaja," lausus Veskimägi.

Sel nädalal allkirjastas Elering ühiste kavatsuste kokkuleppe ka Saksa elektrisüsteemi halduriga, et uurida Eesti ja Saksamaa vahelise ühenduse võimalusi.

Eleringi nägemuse kohaselt võiks luua kogu Läänemerd hõlmava hübriidvõrgu

"Kui on näha, et Soomes ja Rootsis on väga palju energiat üle, mida võiks transportida, siis miks mitte seda Estlink 3 mõtestada ümber. See jõuaks sisuliselt sinna kohta, kust läheb edasi Saksamaa poole juba Baltic Wind Connector, ilma, et Eesti enda ja ka Soome võrku elektritranspordiga üle koormaksime," ütles Veskimägi.