"Välisilm": milleni viib Poola ja Ukraina viljakonflikt?

Üks kurvemaid asju Ukraina sõja puhul on see, et Kiiev on suutnud oma vilja ekspordi tõttu põhjalikult tülli pöörata Poola põllumeestega. Ja oma farmeritega tuleb arvestada ka Poola võimudel.

20. veebruaril puistasid Poola farmerid 180 tonni Ukraina maisi vagunitest otse rööbaste peale. Veebruari algusest saadik protestivad farmerid madalate viljahindade vastu, milles nad süüdistavad odavat vilja Ukrainast. Hinnad on tõusnud kohe pärast sõja algust, kuid juba eelmisel aastal hakkasid langema.

"Hinnad on langemas, sest Lõuna-Ameerikas on head soja ja maisi saagid. Seetõttu ei saa põllumehed ei Poolas ega kogu maailmas neid tulusid, mis neil plaanis olid. Tegemist on kõrgendatud ootustega, sest kõik arvasid, et kõrged hinnad püsivad ka edaspidi," lausus Ukraina põllumajandusäriklubi tegevdirektor Oleg Homenko.

Kohe pärast intsidenti vilja puistamisega kutsus Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma sõpru, Poola peaministrit Donald Tuski ja president Andrzej Dudat, üles alustama valitsuste vahelisi läbirääkimisi otse piiripunktil.

"Donald, härra peaminister, palun sind tulla piiripunkti. Andrzej, härra president, palun sind toetada seda dialoogi. Tegemist on julgeolekuga, me ei tohi sellega venitada," ütles Zelenski.

Kui aga Ukraina valitsuse delegatsioon jõudis piirile, selgus, et poolakad olid jäänud tulemata. Siis pöördus Ukraina peaminister Denis Šmõgal otseselt Poola rahva poole.

"Alati tuleb alustada tõest ja me tahame, et te seda kuuleksite. Esiteks, Ukraina ei müü juba viis kuud oma vilja Poola turul. Null. Mitte midagi. Teiseks, Ukraina vili sõidab läbi Poola ainult transiidina," lausus Šmõgal.

Kuid Poola farmerid protestivad ka transiidi vastu. Poola-Leedu piiril üritavad nad kontrollida Ukraina veokeid.

"Tänase meeleavalduse eesmärgiks on tõmmata tähelepanu vilja kontrollimatule voolule Euroopa turule. See vili tuleb Ukrainast ja Venemaalt meie riiki, Lätti ja Leetu. Dokumente vahetatakse ja siis see toodang läheb Euroopasse, nagu see vastaks kõigile standarditele, kuid tegelikult see ei vasta sanitaarnormidele," rääkis Poola farmer Karol Pieczynski.

Kas siis Poola farmerid kaitsevad Euroopat mitte ainult odava, vaid ka halva Ukraina vilja eest?

"Ukraina eksportis põllumajandustooteid ka enne sõja algust. See (vili) oli kvaliteetne ja siis ei olnud selle kohta mingeid märkusi," ütles Homenko.

Samal ajal ei ole Poola-Valgevene piiril mingeid proteste, kuid läbi selle tuleb Poolasse rohkem vilja kui Ukrainast ja selle maht on sõja ajal isegi kasvanud.

"Ühest küljest piir Ukrainaga blokeeritakse, tuhanded meie kaubikud seisavad. Teisest küljest Poola-Valgevene piir toimib, läbi selle käib kaubavool, seda transporditakse, töödeldakse ümber ja agressorriik saab valuutatulusid," lausus Homenko.

Veebruari lõpus keelas Läti viljaimpordi Venemaalt. Poola ei ole seda teinud tänase päevani.

"Olen veendunud, et Euroopa ühine otsus oleks palju efektiivsem, kui üksikute riikide otsused. Ma saan kõigist aru, kuid tahaks, et Euroopa Liit tervikuna paneks sanktsioonid Venemaa ja Valgevene toidu- ja põllumajanduskaupade peale," märkis Poola peaminister Donald Tusk.

Euroopa ühist otsust oodates ja oma farmerite surve tõttu pidi Donald Tusk ähvardama Ukrainat piiri lõpliku sulgemisega. Mis aga juhtub, kui Ukraina vastab samaga?

"Eelmisel aastal oli meie tolli andmetel Poola eksport Ukrainasse 6,6 miljardit dollarit. Meie eksport Poolasse oli aga 4,4 miljardit. Kaubandusbilanss on Poola kasuks. Praeguses olukorras poolakad samuti kaotavad. Tuleb aeg ja Poola tootjad hakkavad küsima, miks töö meie ettevõtetes on seiskunud, miks me peame koondama inimesi? Põhjus on aga lihtne ja see on blokaad," nentis Homenko.