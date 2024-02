Valitsus loob võimaluse kadunud või romusõidukite registrist kustutamiseks

Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele plaani, kuidas säästa automaksust neid, kelle nimel on mõni teadmata asukohaga sõiduk ja neid, kelle auto peaks minema lammutamisele. See tähendab aga, et edaspidi võivad autode hinnad tõusta.

Praegu on Eesti liiklusregistris pea 200 000 teadmata kadunud ja peatatud kandega sõidukit, olgu nad hävinenud või ilma dokumentideta edasi müüdud. Selliste masinate eest hakkavad automaksu maksma nende registrijärgsed omanikud, kuid vaevast vabanemiseks loob riik alates juulikuust võimaluse sõiduk registrist kustutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Inimene esitab transpordiametile vastava taotluse, kus ta siis selgitab, et kas ta on sõiduki võõrandanud ja tal puudub teadmine, kus see on, et võõrandamine on jäänud ümber vormistamata, või siis on sõiduk hävinenud mingil põhjusel," ütles kliimaministeeriumi veondus- ja liiklusvaldkonna juht Margus Tähepõld.

Registrist kustutamine on omanikule kuni 2026. aastani tasuta, edaspidi tuleb selle eest maksta keskkonnalõivu 800 eurot.

Leidub aga hulk sõidukeid, mille asukoht on küll teada, kuid mida ei kasutada ja sõidukite tehnoülevaatus on läbi. Kui seni on nende registrikanne automaatselt peatatud, siis plaani järgi tuleb nad edaspidi registrist ajutiselt kustutada ise.

"Kuni kaheks aastaks on see maksimumperiood. Kui selle aja jooksul ikkagi selgub, et ei taha seda kasutusele võtta, ootab näiteks taastamist, siis saab selle perioodi uuesti järgmiseks kaheks aastaks ajutiselt kustutada. Sellisel juhul tuleb siis küll tõendada, et sõiduk on ka olemas," ütles Tähepõld.

Tõendamiseks töötab transpordiamet välja fotorakenduse, mis fikseerib pildi tegemise aja ja koha.

Plaanitav muudatus puudutab ka autolammutusi. Edaspidi tekib lammutustel kohustus vastu võtta kõik autoromud, ka need, mille käitlemine võib muutuda kallimaks, kui on neist saadav tulu. Selliste sõidukite vastuvõtmine võib kaasa tuua lisakulusid autolammutustele. Käitlemiskulud katavad aga autode maaletoojad.

"Kui lammutusel tulevad lisakulud, siis see on sama, nagu tanklas tõuseb bensiinihind, siis see kajastub varsti poes vorstihinnas. See on selline ring," ütles Mobile.ee juht Silver Havamaa.

Havamaa nentis, et see võib kaasa tuua ka sõidukite hindade tõusu. "Välistada ei saa. Õnneks me täna räägime küll marginaalsetest numbritest, aga kui ettevõtjatele, räägime siis meist, kui automüüjatest, koguaeg kuskilt juurde keeratakse, siis meil on vaja see tagasi saada, et oma kulud tasa saada ja teenida," ütles Havamaa.

Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa ütles, et tema arvates see sõiduki hinda ei muuda. "See tasu nii väike, et ühes sõiduauto hinnas, kui me võtame, et see maksab ikkagi kümneid tuhandeid eurosid, kui me räägime uuest autost, pigem mitukümmend, siis ma arvan, et see ei muuda sõiduki hinda," sõnas Kollamaa.

Praegu on plaan kooskõlastamisel. Seadus jõustub 1. juulist.