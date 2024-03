Kärsna: Ukraina tahab tehaserünnakutega mõjutada Venemaa presidendivalimisi

Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Ukraina soovib naftatehaseid rünnates mõjutada Venemaa presidendivalimisi ja Moskva piirkonna elanikke.

Sel aastal on Ukraina poolt tabamuse saanud mitmed Venemaa naftatehased.

Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna ütles, et tabamuse saanud tehaste taastamine võtab aega kuus kuni seitse kuud.

Lukoili tehas varustab Moskva piirkonda. Nagu ka tabamuse saanud Rosnefti tehas, mis on üks suurimaid naftatehaseid, ütles Kärsna.

"Võib ennustada, et Ukraina soov on selgelt mõjutada presidendivalimisi ja just Moskva piirkonna elanikke," sõnas Kärsna.

"Need mõlemad tehased olid ühendatud Moskva piirkonnaga läbi torujuhtmete, mis on kõige efektiivsem. Tuues mujalt tähendab, kas autotransporti või vagunitransporti, mis on aeglasem ja väiksema läbilaskevõimega," ütles Kärsna.

Kärsna sõnul on Venemaa kütuste tootmismaht langenud seitse protsent.

Kui Krasnodari ja Tuapse naftatöötlemistehaseid rünnati, oli selge, et ukrainlased alustavad naftatööstuse vastast kampaaniat, ütles energeetika ekspert Raivo Vare.

"Sisuliselt on tegu kõikide olulisemate tehastega, kus toodetakse sealhulgas ka sõja tarbeks kütuseid. Ja mis samal ajal varustavad põhilist osa Venemaad – nimetame tinglikult "Euroopa osa"," sõnas Vare.