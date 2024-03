Volikogu liikmeid ärritab märtsipommitamise ja Ukraina sõja võrdlus Narva muuseumi infolehel

Konflikti põhjuseks on Propastopi ja Narva muuseumi logoga infolehed, millel on kõrvuti märtsipommitamises purustatud Narva koolimaja ja üle-eelmise aasta märtsi pommirünnakus lõhutud Ukraina linna Žõtomõri koolihoone.

"See on vastuvõetamatu, kui võrreldakse eelmise sajandi 1944. aastal juhtunut praegu Ukrainas toimuva sõjaga. Need kaks sündmust pole kuidagi omavahel seotud. Jään oma arvamuse juurde, et (Narva muuseumi juht) Maria (Smorževskihh-Smirnova) peab taolise aktsiooni eest vabandama," ütles Narva muuseumi nõukogu liige Aleksei Mägi.

Koos Aleksei Mägiga nõuab muuseumijuhilt selgitusi ka teine Narva muuseumi nõukogu liige, linnavolinik Vadim Orlov.

Narva muuseumi juht nimetab toimuvat väärtuste konfliktiks ning vabandada ei kavatse, kuna Eesti ja Ukraina linnade pommitamisel on ühiseid jooni.

"Samad mõtteviisid. Üks kuritegu oli esitatud nii, nagu teinuks seda sakslased, mitte punaarmee. Nüüd me näeme, kuidas see hetkel toimub Ukrainas, kuidas seda esitab Vene propaganda, nad nagu ei pommitaks tsiviilobjekte jne. Rääkimata sellest, mis tegelikult toimub Ukrainas – sõda," ütles Smorževskihh-Smirnova.

Narva muuseumi nõukogus on kolm linnavalitsuse ja kolm keskvalitsuse esindajat. Eelmise konflikti aegu kuus aastat tagasi pidi nõukogu Narva volinike survel muuseumijuhi välja vahetama.

"Ma arvan, et seekord ei tule, tegelikult. Seda võib vaadata kui kunstiprojekti ja kunst peabki teinekord ärritama ja teinekord liitma. Seekord vist natukene siis ärritas ja sellega see asi ka lõpeb ilmselt," ütles Narva muuseumi nõukogu liige Jaanus Villiko.

Infolehtede teemat arutab Narva muuseumi nõukogu aprilli algul toimuval koosolekul.

Eesti Muuseumide Liit avaldas oma pöördumises toetust Narva muuseumi juhile Maria Smorževskihh-Smirnovale.

"Peame oluliseks toonitada, et SA Narva Muuseumi asutajad on Eesti riik ja Narva linn ja muuseumi tegevus tugineb Eesti Vabariigi ametlikele seisukohtadele, kaasa arvatud toetab Eesti riigi seisukohti seoses sõjaga Ukrainas," märkis liit.

"Muuseumi ülesanne on tegeleda ühiskonnas tundlike teemade ja aktuaalsete probleemidega, olla kogukondade teenistuses ja toetada ühiskonnas aktsepteeritud väärtusi. Seda on SA Narva Muuseum ka teinud," lisas liit.

Liidu sõnul on sihtasutuste seaduses kirjas nõukogu pädevus kavandada sihtasutuse tegevust, aga nõukogu ei tohi sekkuda muuseumi igapäevasesse sisutegevusse.

"Me ei pea õigeks, et omaniku esindajateks määratud nõukogu liikmed avaldavad Eesti riigi vastaseid hoiakuid ja arvamusi ning õhutavad ka läbi sotsiaalmeedia inimesi vaenutegevusele. Teeme ettepaneku kaaluda nõukogu tagasikutsumist ja uute liikmete määramist, kelle tegevus lähtuks Eesti riigi seadustest," lisas liit.