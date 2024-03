Koalitsioonil puudub otsus, mis komisjon peaks konkurentsiseadust menetlema

Koalitsioonierakonnad pole jõudnud üksmeelele, milline riigikogu komisjon peaks konkurentsiseadust menetlema. Konkurentsiseaduse aluseks on Euroopa Liidu direktiiv, mille Eesti oleks pidanud üle võtma juba aastaks 2021 ja seetõttu on Euroopa Komisjon esitanud Euroopa Kohtule Eesti vastu hagi.

Konkurentsiseaduse muudatusi on arutatud eelmisest valitsusest saati, kuid riigikokku eelnõu jõudnud ei ole.

Endine justiitsminister Lea Danilson-Järg (Isamaa) ütles, et seaduses peab olema tasakaal riigi võimalustes konkurentsijärelevalvet teha ning ettevõtjate võimalustes ennast kaitsta.

Eelnõu järgi tekib juurde näiteks uus menetlusliik – konkurentsijärelevalvemenetlus.

"Niisuguste uute menetlusliikide loomisel võib alati tekkida olukord, et asi ei muutu mitte paremaks, vaid muutub halvemaks, et see peab olema väga hästi läbi mõeldud," ütles Danilson-Järg.

Liisa Pakosta (Eesti 200) ütles, et juhtivkomisjon peaks olema, kas põhiseadus- või õiguskomisjon.

"Majanduskomisjoni ta ilmselgelt ei sobi, sest tegemist on põhimõtteliste kohtumenetluslike küsimustega, mida majanduskomisjon pole mitte kunagi riigikogus menetlenud ja mis ei ole ka üldse nende pädevuses," sõnas Pakosta.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo ja sotsiaaldemokraadist majanduskomisjoni esimees Priit Lomp ütlesid, et eelnõu peab olema just majanduskomisjonis.

"Eks see tundub mulle üsna kummaline, et selline arutelu käib olukorras, kus see on olnud alati majanduskomisjoni pädevuses," sõnas Lomp.

"Majanduskomisjon tegi eraldi ettepaneku nii põhiseaduskomisjonile kui ka õiguskomisjonile, et anda oma arvamused just seadusandlikkuse poole pealt. Konkurentsist tulenevad teemad on juba 25 aastat ja rohkem olnud majanduskomisjonis, mis on ka mõistlik," sõnas Keldo.

Keskerakond toetab Eesti 200 seisukohta.

Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvarti hinnangul peaksid süüteomenetlust puuduvad küsimused olema arutlusel õigus- või põhiseaduskomisjonis. "Kahjuks majanduskomisjoniga pole seal mitte midagi pistmist," sõnas Kovalenko-Kõlvart.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et juhtivkomisjoniks võiks olla ka rahanduskomisjon. Tema sõnul on vaja selle eelnõu kallal tööd teha.

"Selles tänases vormis on ta ennustamatu. Kuidas teda hakatakse rakendama? Mis need trahvimäärad hakkavad olema? Seda täna on nii raske ennustada. Ta loob kindlasti juurde ebakindlaust majanduses ja loob juurde õigusselgusetust," ütles Helme.

Uut konkurentsiseadust, mis annaks rohkem jõudu konkurentsiametile, on kritiseerinud nii äriorganisatsioonid kui ka õiguseksperdid.

Eelnõu on esimesel lugemisel aprillis.