Leke: Vene varilaevastikul puudub naftareostuse kindlustus

Lekkinud dokumentidest selgub, et lääne sanktsioonidest mööda hiilivad Vene naftatankerid kasutavad kindlustusandja teenust, mille vastu ei saagi kahjunõuet esitada. See tähendab, et maailmamerel seilab ringi Venemaa varilaevastik, millel pole naftareostuse kindlustust.

Sanktsioonide tõttu puudub paljudel Vene tankeritel lääne kindlustus. Hinnalae tingimused näevad ette, et lääne kindlustusseltsid saavad Venemaa nafta transportimist kindlustada juhul, kui seda müüakse hinnaga alla 60 dollari barrelist.

Venemaa lõi seejärel varilaevastiku, mille täpne omandiõigus polegi selge. Paljud Vene tankerid kasutavad nüüd hoopis Moskvas asuva kindlustusfirma Ingosstrakh teenuseid ja see võimaldab Vene tankeritel endiselt siseneda teiste riikide sadamatesse. Venemaa saab nii hinnalaega seotud sanktsioonidest mööda hiilida.

Financial Times ja Taani meediagrupi Danwatch vaatasid läbi dokumendid, millest selgus, et Ingosstrakhiga sõlmitud lepingus on ka sanktsioonidega seotud klausel. See lubab firmal katastroofi korral kahjuhüvitise maksmisest loobuda. Seega võimaliku naftareostuse korral ootavad Euroopa ja Aasia rannikuriike ees suuremad kulutused.

Vene nafta liigub ka läbi Taani väina ja La Manche'i väina. Harvardi ülikooli Vene nafta ekspert Craig Kennedy ütles, et paljud rannikuriigid ei kasuta mereseadusest tulenevaid kõiki õigusi, et kaitsta end nende laevade eest, millel pole korralikku kindlustust.

"Kui toimub leke, tahavad valijad teada, miks nende valitsused rohkem ära ei teinud," ütles Kennedy.

FT ja Danwatch tuvastasid mitu tankerit, mis läbi La Manche'i väina sõites kasutasid Ingosstrakhi teenust. Tegemist on Venemaa ühe suurima kindlustusfirmaga, firmas omab osalust ka Itaalia kindlustusfirma Generali. Selle osalus on aga "külmutatud" ja Generali ei mängi enam Ingosstrakhi juhtimises mitte mingit rolli.

Lekkinud dokumentidest selgub, et ka Taani väinadest on läbi sõitnud mitu tankerit, mis kasutasid Ingosstrakhi kindlustust. Nende hulka kuulub Panama lipu all sõitev tanker Naxos, mis on 17 aastat vana.

Andmefirma Kpler tuvastas, et Naxos vedas Rosnefti toornaftat. Vene tolliandmed näitavad, et viimasel ajal pole Naxos vedanud naftat, mille hind jäi alla 60 dollari barreli kohta.