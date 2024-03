SDE valis juhid ja kinnitas europarlamendi valimisnimekirja

Üldkogu valis laupäeval ka kaheks järgmiseks aastaks esimeheks tagasi Lauri Läänemetsa. Läänemets sai 259 häält, tema vastaskandidaat Tanel Talve sai 45 häält. Välja jagati 314 sedelit, valimikastidesse jõudis 311 sedelit, millest seitse olid kehtetud.

Aseesimeesteks valis üldkogu Anti Allase, Jevgeni Ossinovski, Lauri Paeveeri, Tanel Kiige ja Riina Sikkuti.

Juhatusse valiti Anto Liivat, Eduard Odinets, Eiki Nestor, Helmen Kütt, Jaak Aab, Katri Raik, Madis Kallas, Marina Kaljurand, Maris Neeno, Maris Sild ja Priit Lomp.

Erakonna peasekretärina jätkab üldkogu heakskiidul Reili Rand.

Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadid on Marina Kaljurand, Sven Mikser, Katri Raik, Tanel Kiik, Riina Sikkut, Ivari Padar, Natalie Mets, Vootele Päi ja Jevgeni Ossinovski.

Valimistele minnakse loosungiga "Vabadus, õiglus, julgeolek".

Läänemets rääkis enne üldkogu algust ERR-ile, et tema peamine sõnum, mis puudutab Eesti julgeolekut, on see, et Eesti julgeolekut ei taga ainult soomustehnika ja relvad. "Eesti on väikene riik ja et me ei julgeolek oleks tagatud, tähendab see seda, et mitte kedagi ei tohi maha jätta, et kõik inimesed peavad tundma Eestis, et nad on vajalikud, kõik inimesed peavad olema valmis Eesti eest välja astuma," sõnas ta.

Läänemets märkis, et SDE on ainukene valitsuserakond, kellel on toetus pärast valitsusse minekut tõusnud ja uue taseme saavutanud.

Erakond sõnastas üldkogul ka eesmärgi võita 2027. aasta riigikogu valimised.