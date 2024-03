G7 kaalub uusi sanktsioone Iraanile rakettide müümise eest Venemaale

G7 riigid hoiatasid Iraani reedel, et nad on valmis kehtestama uued sanktsioonid Teheranile selle sõjalise koostöö pärast Moskvaga. Viimasel ajal on tulnud teated Iraani rakettide võimalikust müügist Venemaale.

USA presidendiadministratsiooni kõrge ametniku sõnul käivad Venemaa ja Iraani vahel hetkel aktiivsed läbirääkimised rakettide tarnimise üle Venemaale, kirjutab Financial Times. Siiski pole Washington veel kinnitanud, et Iraan oleks Venemaale juba lisaks droonidele ka rakette müünud.

"Oleme valmis vastama kiiresti ja koordineeritud moel, kaasa arvatud uute ja märkimisväärsete meetmetega Iraani vastu," teatasid G7 riigid reedel, lisades, et uued sanktsioonid kehtestatakse, kui Iraan läheb edasi rakettide ja tehnoloogia müümisega Venemaale.

"Me oleme ülimalt mures teadete pärast, et Iraan kaalub ballistiliste rakettide ja sellega seotud tehnoloogia üleandmist Venemaale. [Iraani rakettide tarned] suurendavad piirkondlikku ebastabiilsust ning kujutavad endast sisulist eskalatsiooni selle toetuses Venemaa sõjale Ukrainas," lisasid riigid.

G7 riikide avaldus leidis aset ajal, kui lääneriikide mure Iraani ja Põhja-Korea sõjalise toetuse pärast Venemaale on kasvamas ning USA ja selle liitlased otsivad viise Ukraina abistamiseks.

Anonüümseks jääda soovinud ametniku sõnul on kaalumisel muuhulgas Iraani riikliku lennufirma Iran Air suhtes sanktsioonide kehtestamine.

Ukraina luure peavalitsuse (HUR) juht Kõrõlo Budanov ütles veebruaris, et Iraan polnud veel tollal Moskvale ballistilisi rakette tarninud. Sel nädalal ütles Financial Timesile kõrge Ukraina ametnik, et Kiievil pole veel tõendeid, et Iraan oleks tarninud Venemaale rakette, kuid vastavad kõnelused Teherani ja Moskva vahel käivad.

"Me teame, et Venemaa on pakkunud Iraanile pretsedenditut kaitsekoostööd" vastutasuks Iraani sõjalise toetuse eest, ütles USA ametnik.

"Iraan soovib saada miljardite dollarite väärtuses sõjalist varustust Venemaalt," lisas ta.

Venemaa on kasutanud alates 2022. aasta sügisest Iraanis tehtud droone Shahed Ukraina linnade ründamiseks, mille käigus said surma paljud tsiviilisikud. Venemaa laseb reeglina välja mitukümmend drooni korraga, lootes, et osa neist jääb nii Ukraina õhutõrje poolt tabamata.

USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide ning Venemaa enda piiratud tööstusbaasi tõttu kasutab Kreml Iraani ja Põhja-Korea sõjalist abi sõjas Ukraina vastu. USA ametniku sõnul on Iraan seni Venemaale tarninud droone, pomme, suurtükke ja laskemoona, mida Venemaa kasutab Ukraina ründamiseks.