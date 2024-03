Sikkut: valitsus hakkab tervishoiu rahastamist arutama märtsis või aprillis

Eesti tervishoiusüsteemi senise tasemega ülalpidamiseks on järgmisel aastal vaja suurusjärgus 150 miljonit eurot lisaraha. 2027. aastaks aastaks kasvab see summa aga juba 250 miljoni euroni.

Kui sügisel oli teadmine, et valitsus peab tervishoiu rahastamise arutelud ära juba vana aasta lõpus või nüüd uue aasta alguses, siis nüüd ütles Sikkut, et plaanib tervishoiu rahastamise teemaga minna valitsusse märtsis või aprillis.

"Taustaanalüüsid on olemas ning iseenesest said valitsuse jaoks aasta lõpuga koostatud ka materjalid või memorandum. Ega seal muud konfliktset või keerulist ei ole. Siis tuli juba õpetajate streik ja valitsus tegeles nende teemadega, arutasime, kuidas leida raha hariduse valdkonna jaoks," ütles Sikkut ERR-ile.

Ministri sõnul on iga kuu olnud arutelud, et valmistada ette eelarve läbirääkimisteks sügisel, osa sellest puudutab ka ajutise töövõimetuse hüvitisi, et kas hakata neid tõstma tervisekassast töötukassasse.

"Sellest otsusest sõltub natuke ka see, milline on vajadus täiendava siirde järele tervisekassas, nii et praeguse seisuga kaks valitsuse arutelu on toimunud, kolmas on aprilli alguses," lausus Sikkut.

Sikkut on käinud välja kaks võimalust, kuidas tervisekassale raha juurde tuua. Terviseministri esimene eelistus oleks, kui riik hakkaks tervisekassa asemel kinni maksma laste ravikulusid, nagu see on praegu mittetöötavate pensionäride puhul. Teine võimalus oleks võtta tervisekassalt ära töövõimetushüvitiste ja hoolduspäevade eest maksmine.

"Need lahendused on laual. Lõpuks ongi lihtsalt vaja valitsuse arutelu, et millise stsenaariumi järgi ning millises tempos me hakkame edasi liikuma. Ka see kevadine arutelu on samas teoreetiliselt nende lahendusvariantide üle, rahastamise otsused tehakse kõik eelarve ja riigi eelarve strateegia koostamise raames. Konkreetse rahanumbriga otsust ka tervishoiu jaoks me praegu kevadel ei tee," ütles Sikkut.

Sikkut ütles, et tervishoiu rahastamine on suuresti seotud ka riigi üldise majanduskeskkonnaga.

"Kui maksulaekumine väheneb ning eelarve üldine olukord on väga pingeline, siis on täiendavate kulude osas keeruline teha otsuseid. Kui keskkond on soodsam ja makse laekub paremini, siis tekib seda otsustamisruumi juurde. Mina näen pigem majanduskeskkonda, kui midagi, mis kas soodustab või võimaldab selle otsuse tegemist," lausus Sikkut.