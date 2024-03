Seppik: Laanet minuga minu menetlusest rääkinud ei ole

Endine tipp-poliitik Ain Seppik ütles, et justiitsminister Kalle Laanet (RE) ei ole temaga arutanud tema suhtes käivat kriminaalmenetlust. Seppiku suhtes käivat kriminaalmenetlust juhtiv prokurör ütles, et Laanet on läbi riigi peaprokuröri Andres Parmase palunud teha selle menetluse kohta ülevaateid.

Riigi peaprokurör Andres Parmas on teinud etteheiteid justiitsminister Kalle Laanetile liigses sekkumises prokuratuuri töösse. Eesti Ekspress kirjutas, et Ain Seppikut puudutavas kriminaalasjas menetlust juhtiv prokurör Sigrid Nurm on andnud mõista, et see menetlus on Laanetile huvi pakkunud. Kas Kalle Laanetiga on teil sellest teid puudutavast menetlusest mingis vormis juttu olnud?

Ma võin öelda, et Kalle Laanetiga mul pole sellest kriminaalmenetlusest juttu olnud. Ja see oleks ka täiesti mõttetu. Ma tunnen Kalle Laanetit üle 30 aasta ja ta hoiab isikliku ja ametialase alati lahus, selles mõttes pole mõtet rääkida. Esiteks. Ja teiseks pole üldse mingit mõtet rääkida, sellepärast et kriminaalmenetlus on eraldi menetlus, mida juhib prokuratuur ja kus on kohtulik järelevalve. Nii et kui on tahtmine kellelegi midagi seletada ja kaevata, eks siis tuleb kaevata kohtusse uurimiskohtunikule, mida ma olen ka teinud.

Aga mis on küll tõsi, et ma olen kaks korda esitanud justiitsministrile ametliku kaebuse peaprokuröri peale. Ma ei hakka detaile täpsustama, see on ametlikult kõik kirjas ja kahel korral sain eitava vastuse justiitsministeeriumist. Seal ei nähta neid probleeme, mida mina nägin. Nii et see on asjade tegelik seis.

Millise pilguga te seda Laaneti tüli Parmasega vaatate? Kas ta on liigselt sekkunud prokuratuuri töösse? Kas küsimine selle kohta, kuidas mõni menetlus edeneb, on liigne sekkumine?

Ma olen siin väga raskes seisus, kuna on käimas nimelt kaks kriminaalmenetlust,

kus ma ühes olen kahtlustatav ja teises olen kannatanu. Politsei on käitunud minu suhtes õigusvastaselt teises asjas, käib ka uurimine politsei sisekontrolli büroos. Ja kõikide nende asjade üle teostab järelevalvet prokuratuur.

Seetõttu minu käest ei ole mõtet küsida, kuidas ma prokuratuuri hindan, prokuratuur teeb oma tööd ja ma loodan väga, et oma parema äranägemise ja oskuste järgi. Selles suhtes mul ei ole Parmasele midagi öelda.

Aga mis puutub sellesse, kas minister võib küsida, siis juristina ma olen kursis prokuratuuriseadusega ja seal on öeldud, et justiitsministeerium teostab

teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle, millest järeldub üheselt, et prokuratuur on täitevvõimu osa, mitte eraldi võimuharu, vaid täitevvõimu osa,

ehk justiitsministeeriumi valitsemisalas. Loomulikult ta võib küsida menetluste ja menetluse kiiruste, menetlusökonoomika ja muude asjade kohta.

Kuid asja menetlemine toimub kriminaalmenetluse raames, kus ministril ei ole mingit osa. Nii et nagu ma ütlesin, on see kohtuliku kontrolli all ja nendel asjadel tuleb vahet teha.

Minu arvates, kuna seadusandja niimoodi ette näeb, et teenistuslikku järelevalvet võib teha, siis küsimusi minister teatud juhtudel võib küsida ja minu meelest peabki küsima.

Kuidas teie näete, mille tõttu ikkagi justiitsminister praegu tagasi astus?

Ta on seda ju öelnud, et selle korteri loo tõttu. Nii et mul ei ole siin midagi,

lisada.

Siin see suhtlus prokuratuuriga seda üldse ei mõjutanud?

Mina näen asju ja tean praegu ka avalikest allikatest ja ma ei oska siin seoseid näha.

Need mõlemad asjad sattusid lihtsalt ühele ajale.

See on muidugi kummaline, et asjad satuvad alati ühele ajale. Eks siin võib igasuguseid vandenõuteooriaid ju punuda, aga praegu on niimoodi, et ajakirjanikud juhuslikult leidsid ja siis tõid välja ja siis Kalle Laanet otsustas edaspidiste spekulatsioonide ja süüdistuste vältimiseks tagasi astuda. See on ministri õigus.

Mõni võib isegi öelda, et see on Parmase kättemaks info põhjal, mis võib olla mõnele inimesele juba aastaid teada olnud.

Eks ta natuke imelik on muidugi. Tõesti, ega ta siis nüüd esimest päeva ei üürinud seda korterit, aga minul sellisteks spekulatsioonideks alus puudub.