Uuring: Eesti õhk on üks maailma puhtamaid

Õhusaastet jälgiv Šveitsi organisatsioon IQAir uuris, millistes riikides saab maailma puhtamat õhku hingata. IQAiri uuring leidis, et ainult seitsme riigi õhukvaliteet vastas puhta õhu kriteeriumitele ning nende riikide hulgas on ka Eesti.

Uuring leidis, et piisavalt puhas õhk on ainult seitsmes riigis. Need riigid on Austraalia, Eesti, Soome, Grenada, Island, Mauritius ja Uus-Meremaa. Kokku hinnati 134 riigi õhku, vahendas The Guardian.

Seega, 127 riiki ei suutnud täita WHO poolt seatud standardit PM2,5 osas. WHO peab just õhus olevaid eriti peeni osakesi (PM2,5) inimese tervisele kõige kahjulikumaks õhu saasteaineks. Nende tahmatükkide sissehingamine võib põhjustada terviseprobleeme ja surmasid. See õhusaaste tuleb nii kivisöe, vedelkütuste kui ka gaasi põletamisest.

IQAir siiski leidis, et maailma õhk on nüüd puhtam kui eelmisel sajandil. Siiski on maailmas veel riike, kus õhusaaste tase on inimese tervisele väga ohtlik. Kõige suurema õhusaastega riik on Pakistan, järgnevad India ja Tadžikistan. Ka Hiinas pole olukord kuigi roosiline, pandeemia järel tõusis PM2,5 tase lausa 6,5 protsenti.

Pandeemia järel hakkas Hiina majandus taastuma, kommunistlik partei üritab riigis tootmist suurendada. Seetõttu avatakse riigis uusi söetehaseid ning pole selge, millal kompartei täidab oma lubaduse muuta riik süsinikuneutraalseks.