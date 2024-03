Rootsi ostab Patrialt üle 320 soomusmasina

Patria teatel on tehingu maksumus umbes 470 miljonit eurot ning see on üks ettevõtte suurimatest lepingutest Rootsi suunal.

Samasuguseid Patria 6x6 soomusmasinaid, mida Rootsis kutsutakse nimega Pansarterrängbil 300, toimetati eelmisel aastal erikokkuleppe alusel Rootsi 20.

"Oleme lootusrikkad, et suudame tarnida kiiresti, nii nagu oleme varem teinud," ütles Patria Põhjamaade regiooni juht Mats Warstedt kolmapäeval avalduses.

Soomusmasinatesse mahub 12 inimest ning neid kasutatakse Rootsis lisaks jalaväe transportimisele ka muude ülesannete täitmiseks.

Soome on ostnud Patrialt 131 soomusmasinat. Soome riigil on kaitse- ja tehnoloogiaettevõttes enamusosalus.