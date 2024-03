Euroopa Ülemkogu arutab Venemaa külmutatud varadega Ukraina toetamist

Euroopa Ülemkogus soovivad enamus riike, et Venemaa keskpanga külmutatud varadelt teenitud kasumiga ostetaks Ukrainale laskemoona ja relvi. Sellele on vastu Ungari ja mõned teised riigid, kelle hinnangul peaks raha minema pigem Ukraina ülesehitamiseks.

"Oleme jõudnud kokkuleppele, et kasutame külmutatud varadelt teenitud kasumit. On oluline, et annaksime nende kasutamisele selge suuna kätte. Et osta laskemoona näiteks," ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz.

Luksemburgi peaminister Luc Friden ütles, et külmutatud varade kasutamisega kaasneb palju õiguslikke küsimusi

"Seda pole kaks aastat arutatud, sest alguses oli palju õiguslikke küsimusi. Ei saa lihtsalt kelleltki raha ära võtta. Olen advokaat ja tean, et selle järel tuleb palju kohtuasju ja see ei tööta nii. Arvan, et see on nüüd palju selgemaks saanud," ütles Frieden.

"Me ei kasuta Venemaa kodanike, riigi ega Venemaa keskpanga varasid, vaid neilt teenitud tulusid, mis on peamiselt ühes kohas deposiidis," ütles Frieden.

Samuti arutab ülemkogu esimest korda Euroopa kaitsetööstuse strateegia rahastamisest, mille maht on praegu ligi 1,5 miljardit eurot. Prantsusmaa koos Balti riikidega soovib seda märkimisväärselt suurendada läbi kaitsevõlakirjade loomise.