Gräzin Kõlvarti umbusaldusega liitumisest: miljonivõlas partei juht ei saa olla linnapea

Härra Gräzin, kas teie panite allkirja Mihhail Kõlvarti umbusalduse avaldusele?

Jah, umbusalduse algatamise avaldusele.

Miks te panite?

Siin on üks põhjus ja selleks on viimane ringkonnakohtu otsus. Ma arvan, et praeguses olukorras, kus erakonnale terendab oht maksta miljon kuskile, hoida samas linnapea kohta, see on potentsiaalselt... Ütleme, et siin on korruptsioonirisk täiesti olemas. Kaks ametikohta välistavad üksteist täiesti. Võlas oleva erakonna esimees ei saa olla linnapea ja vastupidi.

Aga eks see ole nüüd nende otsustada, kes kuidas tahab jääda ja nii edasi. Ja see tekkis just nimelt seoses selle kohtuotsusega. Enne seda ma vaatasin asja üsna leigelt.

Aga kui nüüd umbusalduse hääletamiseks läheb tõenäoliselt järgmise nädala teisipäeval, siis kas te hääletate umbusaldusavalduse poolt?

On olemas tore film "Vaata, mis toob esmaspäev". Ja nii vastangi.

Teie sõnum on oluline sotsiaaldemokraatidele, sest selle pinnalt saavad nemad oma samme sättida. Nad teavad, kui palju on kellelgi hääli koos. Te tajute ise selle sammu olulisust?

Kui nüüd küsimus seisneb selles, et koalitsiooni ja selle seisukohalt ja nii edasi, siis ma tegelikult oma allkirjaga olen oma seisukoha ära öelnud. Mis sa siin enam ikka keerutad... Aga no vaadake, kuidas praegu ajad muutuvad. Siin iga päev juhtub mingisugune asi. Küll prokuratuuriga, küll veel kellegagi. Ja ma ei kujuta ette, mis veel võib esmaspäeval juhtuda...

Aga ma tahan, et üks asi oleks selge. Ma olen poliitikas olnud kuskil 40 aastat. Alates Nõukogude Liidu ülemnõukogust ja lõpetades Euroopa Parlamendiga. Ja kogu selle 40 aasta jooksul olen ma alati olnud oma südametunnistusega klaar. Ma olen käitunud vastavalt oma südametunnistusele ka kehvadel aegadel. Ka siis, kui ma olen olnud üksinda 400 vastu! Ja nüüd, kus ma olen juba pensionär, siis seda enam oleks jõle nadi niisugune ilus minevik ära rikkuda.

Kas te toetaksite sotsiaaldemokraatide, Isamaa, Eesti 200 ja Reformierakonna võimuliitu?

Ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, sest kogu sellest kambast on Reformierakond ainuke, keda ma tunnen nii-öelda seesmiselt. Ja see on erakond, mille ma olen asutanud koos Siim Kallase ja teistega. Nii et siit tekib küsimus, keda ma siis peaks veel toetama, kui mitte omaenda kallist armsat ja läbi aastate omaseks saanud Reformierakonda!

Teie hääl võib muuta üle paljude aastate Tallinna võimu, viia Keskerakonna võimult ära. See on kaalukas hääl.

Väga kaalukas hääl ja ma loodan, et teil on õigus! Sest vaadake, üks hääl on ka poliitilises ajaloos rolli mänginud. Üks näide, kus üks hääl otsustas, oli see, mis saab Ameerika Ühendriikide riigikeeleks. Valiti inglise keele ja saksa keele vahel ja ühe häälega tehti inglise keeleks. Ja täitsa kihvt on, kui sa tunned, et sa kohe oledki ja mõjutad midagi.

Kui punane teie telefon täna hommikul oli, kui Isamaa ja Reformierakond hääli otsisid?

Ei, ei! Ei olnud üldse punane! Tegelikult ma teadsin juba nädal tagasi või kaks, mida nad teevad. Ei olnud põhjust üldse mulle helistada, sest ma teadsin. Mida ei olnud teada, oli kohtuotsus. Aga kohtuotsuse suhtes langetasin otsuse ma ikkagi isiklikult, ilma teisteta.

Kui selline nelikliit ikkagi luuakse, siis teie hääl on selle taga?

Peaks olema jah! Juhul kui see asi sinnapoole läheb ja seda nii vaja on, siis minu hääl on seal taga. Aga ma olen tegelikult ju kõigile nendele inimestele võõras. Ja nemad on minu jaoks ka suures osas võõrad. Nii et jõle raske on öelda, mis seal täpselt ja kuidas käib.

Minu jaoks algas täna teine ajaarvestus. Sellest allkirjast muutus minu enda elu!

Te saate teha nüüd oma parteilisi valikuid, kuhu edasi?

Mul ei ole mingeid valikuid. Ma olen Reformierakonna asutajaliige. Ja mul ei ole kuskile mujale tagasi minna kui omaenese asutatud erakonda. Muide, paljud räägivad, et Gräzin on olnud mitmes erakonnas. Ei ole! Ma olen olnud Nõukogude Liidu Kommunistlikus Parteis. Ma ei läinud sealt ära, see ise lagunes. Siis ma olen olnud Ameerika Vabariiklikus Erakonnas, kust ma tulin ära. Ja siis Reformierakonnas. Ongi kõik! Nüüd lihtsalt tekkis see vahepealne periood Keskerakonnaga, aga seal olid mul lihtsalt puhtisiklikud põhjused.

On avaldus Reformierakonda tagasi astuda juba ette valmistatud?

Avaldus jäi maha samal päeval, kui ma sealt ära läksin. Nii et see vedeleb sealsamas.

Aga soovite uuesti astuda Reformierakonda?

Ma ei ole erakondade vahel hüppaja! Keskerakond on mind talunud kaks-kolm aastat. Jõle narr oleks püsti tõusta ja selg keerata ning öelda, et nüüd ma lähen ära. Aga kui öeldakse, et kallis Igor, sinu aeg on läbi, siis ma tulen ära küll.

Kas Keskerakonna juhid on teiega umbusaldusavaldusele antud allkirjast juba rääkinud?

On ikka. Me arutasime seda fraktsioonis.

Mis nad ütlesid?

Ühed ütlesid üht ja teised ütlesid teist. Kõige tähtsam oli see, et ma ütlesin, et pärast seda, kui see volikogu koosolek mööda saab, lähme fraktsiooni ruumi ja ma annan fraktsioonile pressikonverentsi.

Olid nad pahased ka?

Nii ja naa. Oli neid, kes olid negatiivsed. Aga oli ka neid, kuigi mitte väga palju, kes võtsid nurga taga nööbist kinni ja ütlesid, et ma arvan samamoodi. Aga et ma praegu ei saa ühte või teist asja teha. Ma ütleksin, et umbes veerand fraktsioonist on enam-vähem minu meelt. Või kümnendik.

Mis te arvate, kui see võimuliit nüüd laguneb, kas lahkujaid Keskerakonnast tuleb veel?

Ei tea. Igasugused puhtalt reeturid on minu arvates kõik ära jooksnud. Kõik Ratased ja kes nad seal kõik olid.

Ega me tegelikult ei soovi ju Keskerakonnale halba! Ma loodan, et kõik, kes vähegi jooksikud olid, on ära jooksnud. Mina ei ole enam selles mõttes jooksik. Mina tegin oma avalduse ja ütlesin, et hakkame nüüd rääkima. Aga mina ei ole selline, et ma järgmisele volikogu koosolekule enam ei tule.

Kas Kõlvart ka teiega rääkis?

Ikka rääkis!

Ja mis ta ütles?

Me rääkisime natuke omavahel. Mina tahtsin rõhutada ja tema sai sellest aru, et kõik need minu hoiakud ei ole seotud tema kui inimese või isikuga. Ta on väga tore, sümpaatne poiss, kes lihtsalt on nüüd olude sunnil jäänud teerulli alla.

Muide, veel nädal aega tagasi ei oleks tal sellist ohtlikku olukorda tekkinud nagu täna. Sest see, mis täna toimub, tuleneb ikkagi sellest ringkonnakohtu otsusest ja sellest ohust, et riigikohus langetab samasuguse otsuse.