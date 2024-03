Tüür: Venemaa kasutab Moskva rünnakut enda huvides mitmel moel

Tüüri sõnul on terroriaktile järgnenud suurepärane näide sellest, kuidas üht ja sama sündmust saab kasutada enda huvides mitmel moel ja rindel.

"Kes iganes ja mis iganes motiivil neid terroriakte Moskvas ka läbi ei viinud, seda kasutatakse ära nii välis- kui ka siserindel. Välismaal võimaldab see läbi viia mitmetahulise mõjutusoperatsiooni, näitamaks Venemaad enam mitte agressorina, vaid ohvrina. See peaks lääne inimeste, otsustajate peades külvama segadust, kuidas me nüüd kehtestame uusi sanktsioone või jõustame vanu," lausus Tüür.

Siseriiklikult kasutatakse terroriakti teise märgiga, lisas ta.

"Mitte terroriaktina, vaid Ukraina suunal, See võimaldab kütta viha, mobiliseerida ühiskonda ja näidata näpuga süüdlase peale. Süüdlaseks antakse muidugi Ukraina. On ju teada antud Vladimir Putini poolt, et need tegelased, kes selle toime panid, on liikunud läbi Ukraina ja saanud sealt tuge," ütles Tüür.

Moskvas hukkus reedeses terrorirünnakus üle 130 inimeses. Vastutuse rünnaku eest võttis endale Islamiriik, kuid Vene julgeolekuteenistused ja Putin on maininud võimalikku Ukraina osalust.