Kivimägi võttis Hiina-reisile ka abikaasa

"Jah, vastab tõele. [See toimus] Hiina suursaadiku kutsel. Sedagi on riigikogus varemgi juhtunud, kui riigikogu liikme abikaasa reisib koos temaga ja selles pole probleemi olnud. Tasusin kõik elukaaslase Hiina ja tagasi sõidukulud eraisikuna. Riigikogul sellega seoses mingeid kulusid pole," ütles Kivimägi oma kirjalikus vastuses ERR-ile.

Telefonitsi Kivimägi teisipäeva pärastlõunal suhelda ei saanud.

Eesti-Hiina parlamendirühma kuue liikme nädalane reis Hiinasse selliselt, kus kohapealse majutuse ja transpordi eest tasus Hiina, on sattunud Eestis avalikkuse tähelepanu alla ning pälvinud ka kriitikat.

Nii ütles välisminister Margus Tsahkna, et tema hinnangul ei näe visiit hea välja, seda eriti seetõttu, et Hiina tasus osaliselt riigikogu liikmete visiidi kulud. Välisministeerium teatas ka, et suursaadik Hannes Hanso oli riigikogu liikmeid hoiatanud, et nood ei laseks oma reisikulusid Hiina poolel tasuda.

Samuti ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) saadikute Hiina-visiiti kommenteerides, et nad poleks pidanud laskma Hiinal oma sealoleku kulusid kanda ning ootab delegatsiooni liikmeilt avatust külaskäigu ajal räägitud teemade valgustamisel.

Opositsioonilise Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et on riigikogu liikmete Hiina-visiidi suhtes skeptiline ning leiab, et seda oleks pidanud riigikogu juhatus ja välisministeerium paremini koordineerima.

Hiinas käisid 29. augustist kuni 9. septembrini kestnud visiidil lisaks Kivimäele saadikurühma aseesimees Helmen Kütt (SDE) ning liikmed Andrei Korobeinik (Keskerakond), Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond), Lauri Laats (Keskerakond) ja Mart Maastik (Isamaa).

Visiit toimus suursaadiku kutsel ja seda korraldasid Hiina võimud.

Riigikogu tasus saadikute sinna- ja tagasisõidu kulud.