Välisministeerium distantseerus riigikogu liikmete Hiina-reisist

"Praegusel juhul puudus saatkonnal ja Eesti välisministeeriumi peamajal igasugune roll visiidi algatamise või programmi kokku leppimise juures. Seda tegi Hiina saatkond Eestis koostöös Hiina Riikliku Välispoliitika Instituudiga, mis oli delegatsiooni ametlik vastuvõtja," teatas välisministeeriumi pressiesindaja Liisa Toots.

Tema sõnul informeeris riigikogu Hiina sõprusrühm, mille kuus liiget Hiinas käisid, välisministeeriumi oma planeeritavast visiidist, ent ei küsinud välisministeeriumilt soovitust visiidile minemise või selle ärajätmise osas.

"Küll aga tegi Eesti välisministeerium 22. augustil riigikogu liikmetele Hiina-teemalise videobriifingu. Briifingus kaeti muuhulgas Eesti-Hiina suhete kõrval ka Hiina-EL suhteid – nii poliitilisi, majanduslikke- ja ka kõikvõimalikke väärtuspõhiseid probleeme Hiina ja Euroopa vahel, eriti muidugi Hiina toetuse küsimuses Venemaale," märkis Toots.

"Selgitasime riigikogu liikmetele ka Hiinas väljakujunenud ekslikke arusaamu näiteks NATO laienemise ja NATO rolli kohta Ukraina sõjas. Briifingu eesmärk oli anda riigikogu liikmetele selgem ja laiem arusaam Hiina rollist maailmas ning selle kasvavast olulisusest rahvusvahelisel tasandil. 1. septembril toimus Eesti saatkonnas Pekingis ka Hiina-EL suhete ja probleemistiku teemalise briifingu Euroopa Liidu delegatsiooni asejuhilt Mattias Lentzilt, kes selgitas detailselt EL-Hiina suhete erinevaid aspekte, sealhulgas inimõiguste olukorda Xinjiangis ja Hongkongis. Samal õhtul toimus rahvasaadikutele briifing ka Pekingis töötavate Eesti saatkonna diplomaatide poolt," kirjeldas Toots.

Välisministeeriumi esindaja rõhutas, et Eesti saatkonnad toetavad võimalusel alati Eesti ametlike delegatsioonide visiite erinevatesse riikidesse.

"Eesti saatkonna suursaadik ja poliitikadiplomaat viibisid sõprusrühma kohtumistel juures ainult 2. ja 6. septembril. Ülejäänud programmi saatkonna diplomaadid (sh ka saadik) sõprusrühmaga kaasa ei teinud," lisas Toots.

"Märtsikuus informeeris suursaadik Hannes Hanso riigikogu liikmeid ja ametnikke võimalikest probleemkohtadest ja reaktsioonidest seoses reisikulude hüvitamisega Hiina poolt ning andis soovituse kindlasti reisikulud kanda riigikogul endal. Siiski, vastavalt võimude lahususe põhimõttele ei anna välisministeerium aga riigikogu liikmetele ette korraldusi ja keelde ning nad on oma otsustes ja tegutsemises vabad," märkis välisministeeriumi esindaja.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) on juba varasemalt ERR-ile öelnud, et tema hinnangul ei näe äsjatoimunud visiit hea välja, seda eriti seetõttu Hiina tasus osaliselt riigikogu liikmete visiidi kulud.

"Jah, riigikogu liikmed on vabad on sõnades ja tegudes, sealhulgas oma visiitides ning diplomaatia tavapärane praktika on külastada riike, kellega meil on diplomaatilised suhted, aga arvestades praegust välispoliitilist olukorda, siis selliste visiitide juures tuleks tasuda oma kulud siiski ise. On oluline, et riigikogu liikmed oleksid, ja ka näiksid, sõltumatud, seega selle visiidi Hiina poolt kinni maksmist tuleb riigikogu liikmetel oma valijatele selgitada," vahendas ministeeriumi pressiesindaja teisipäeval Tsahkna seisukohta.

Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Toomas Kivimägi (Reformierakond), aseesimees Helmen Kütt (SDE) ning liikmed Andrei Korobeinik (Keskerakond), Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond), Lauri Laats (Keskerakond) ja Mart Maastik (Isamaa) käisid visiidil Hiinas ajavahemikul 29. augustist kuni 9. septembrini, kusjuures mõned saadikud naasesid Eestisse ka varem. Saadikute kohapealsed kulud maksis kinni Hiina Rahvavabariik.

Visiidi programm:

1. september – Suure Hiina müüri külastus, kohtumine Euroopa Liidu delegatsiooni Hiinas aseesimehe Matthias Lentziga, kohtumine Eesti suursaadikuga Hiinas Hannes Hansoga.

2. september – kohtumine Hiina valitsuse Euroopa asjade eriesindaja Wu Hongboga, kohtumine Hiina Rahva Välissuhete Instituudi presidendi Wang Chaoga, kohtumine Ülehiinalise Rahvaesindajate Kogu alalise komisjoni aseesimehe Zheng Jianbangiga.

3. september – Daxing International Hydrogen Energy Company külastus, kohtumine peainiseneri Li Xiangi ja tegevjuhi Xie Taoga. Külaskäik J.D Companysse, kohtumine ettevõtte Jingdongi peakorteri asepresidendi He Xiaodoniga. Saabumine Zhangjiajiesse.

4. september – Zhangjiajie rahvuspargi ja Junshengi liiva- ja kivimaalide kultuurikeskuse külastus.

5. september – Tujia brokaadi kultuuripargi külastus, kohtumine ja lõunasöök Zhangjiajie linnapea Wand Hongbiniga. Saabumine Shenzheni.

6.–7. september – visiit ettevõttesse BYD Auto Co., Ltd, kohtumine Shenzheni linnavalitsuse rahvakongressi asedirektori Lu Yiga. Saabumine Hongkongi. Kohtumine Hongkongi Seadusandliku Nõukoja presidendi Liang Junyaniga, kohtumine Hongkongi Hiina välisministeeriumi voliniku Cui Jianchuniga.

8. september – lend Eestisse.