VKG juht: riik ei soosi uute tehnoloogiate juurutamist

Ahti Asmanni sõnul on riik võtnud agressiivse suuna kliimaneutraalsusele, kuid sihi saavutamine on võimalik vaid siis, kui on olemas praktikas tõestatud tehnoloogilised lahendused. Täna on tehnoloogiad alles arenemisjärgus ja Eesti seisab valiku ees.

"Kas oodata, kuni teised riigid arendavad need tehnoloogiad välja või võtta riigi poolt osa riske enda kanda, võtta ise osa arendamisest. Täna on riik meie seisukohast teinud teadlikult või mitteteadlikult valiku mitte pidada tööstusliku tootmise tehnoloogiate juurutamist tähtsaks ja meie arvates on see viga ja vajab parandamist," lausus Asmann.

Näitena tõi ta õiglase ülemineku fondi, mis justkui peaks soodustama uute ettevõtete rajamist hääbuva põlevkivitööstuse asemele, kuid fondi jagatavad toetussummad pole suurte investeeringute tegemisel määravad.

Näiteks Viru Keemia Grupi kavandatav plastijäätmete töötlemise tehas maksab 80 miljonit eurot, õiglase ülemineku fondist võib ettevõtte loota vaid ligi viiele miljonile.

"See ei muuda värvi, see ei alanda ühtegi riski," sõnas Asmann. "Uute tehnoloogiate juurutamisel on peaaegu alati fakt, et algsele investeeringule sa pead midagi juurde investeerima ja täna sa seda veel ei tea, mida ja kui palju. Risk ongi see, mida arenenud riigid võtavad enda kanda. Eesti seni ei ole arvanud, et see on hea mõte. Aga meie arvame, et kui me seda ei tee, jääme teistest arenenud tööstusriikidest maha arengus ajaliselt," tõdes VKG juht.

Asmanni sõnul peaks kõrge lisandväärtuse, kuid võrdlemisi väikese arvu töötajatega suurettevõtetete rajamise toetamiseks olema Eestil oma riiklik fond, mis ei sõltuks Euroopast etteantud tingimustest.

"Kui Eesti üldse tööstust tahab arendada, siis riigipoolne kaasrahastus uute tehnoloogiate juurutamisel peaks olema vähemalt 20 protsenti projekti maksumusest. Kindlasti peab hindamiskriteeriumites prevaleerima lisandväärtus, mitte töökohtade arv. Kõik tänapäeva uued tootmised omavad vähe töökohti, sest enamiku tööst teevad ära masinad. Ja kindlasti projektide realiseerimise tähtaeg peab olema vähemalt seitse aastat. Viie kuni seitsme aastaga on üldse võimalik Eestis suurt tööstusobjekti rajada," selgitas Asmann.

Narva tööstusparki kerkiv magnetitehas, mida riik õiglase ülemineku eduloona esitleb, pole Asmanni hinnangul sobiv näide, kuna tehase rajamine oli fondi avanemise ajaks juba otsustatud.

Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku fondi koordinaator Ivan Sergejev ütles, et VKG projektidest ja ideedest on ministeerium teadlik ja mõni neist on kajastatud ka õiglase ülemineku kavas.

"Teatavasti on VKG vaatamata oma kriitikale korduvalt pöördunud ka õiglase ülemineku fondi toetuse saamiseks," lausus ta. "Arvan, et see kriitika, mida Ahti Asmann räägib, ei ole niivõrd konkreetselt õiglase ülemineku fondi osas. Ta vaatab laiemat pilti ja siin võib ainult tõdeda, et tõepoolest, tööstusettevõtete areng on väga oluline, selle toetamine on väga oluline ja seda peab ka tegema."

Sergejev lisas, et õiglase ülemineku fond on vaid üks Euroopa Liidu instrument, mis peab vastama neile nõuetele, mis EL-i poolt tulevad.