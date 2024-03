Läänemets: Tallinnas võib tekkida hoopis Keskerakonna ja EKRE liit

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on teisipäeva hommikul toimuva Tallinna linnavolikogu erakorralise istungi eel õhus võimalus, et tekib hoopis Keskerakonna ja EKRE võimuliit.

"Ma oleks väga üllatunud, kui homme hommikul volikogu toimumise ajal EKRE liikmed üldse kohale jõuaks. Kui vaadata Martin Helme väljaütlemisi, siis ta on rääkinud sellest, et tänane koalitsioon tuleks Tallinnas lõpetada, aga uus versioon oleks veel hullem. See on väga konkreetne sõnum ambitsioonile, mis EKRE-l ja Keskerakonnal Tallinnaga võib olla," ütles Läänemets esmaspäeva lõuna ajal ERR-ile.

Ta ütles, et võrrandisse tuleb panna ka see, mis riigikogus parlamendi esimehe ja aseesimeeste valimistel kohe toimuma hakkab.

"Seal on Keskerakond ja EKRE kahekesi esitamas oma kandidaati ehk neil on Toompea kokkulepe omavahel. Enamus EKRE liikmetest on täna linnavolikogus asendusliikmetena. Nende volitused on kohe lõppemas ja neid enam ei taastata ning asemele tuleb nii-öelda raskekahurvägi Toompealt. Need märgid ütlevad, et siin on hoopis midagi huvitavamat ja Tallinna inimeste jaoks ehmatavamat toimumas," sõnas Läänemets.

SDE esimees ütles, et praegu avalikkusele näidatav jutt, et ka EKRE on Mihhail Kõlvarti umbusaldamisega kaasa minemas, ei pruugi üldse niimoodi olla.

"Võib juhtuda, et me näeme, kuidas EKRE saadikud hakkavad hoopis Tallinna linnapead usaldama ühel hetkel. Kõik arvavad, et küsimus on selles, et kas tuleb uus koalitsioon, kus osalised on sotsid? Jah, sotsiaaldemokraadid kindlasti on nii-öelda kaalukeeleks ja põhiotsustajaks. Aga täpselt sama oluline küsimus on ka see, et kas Tallinn võib saada omale hoopis koalitsiooni, kus on Keskerakond ja EKRE. Et neid mõlemat asja peab väga tõsiselt jälgima. Õhus on erinevaid märke ja ma ei välistaks praegu midagi."

Läänemetsa sõnul oleks ta väga üllatunud, kui teisipäeva hommikul oleks kohal kõik need 37 saadikut, kes Kõlvarti umbusaldamise algatasid.

"Me oleme näinud minevikust, kuidas selliste osavate nippide ja trikkidega mängitakse keegi koalitsioonist välja ja siis püütakse iseennast sinna sisse mängida," nentis SDE juht.

ERR kirjutas eelmisel reedel, et kui sotsiaaldemokraatidel on Tallinna linnapea umbusaldamises kaalukeel, siis variantidest on õhus ka võimalus, et sünnib Keskerakonna ja EKRE võimuliit. Keskerakonnal on praegu pärast Igor Gräzini lahkumist volikogus 33 mandaati ja EKRE-l kuus ehk kahepeale kokku 39. Minimaalseks enamuseks oleks vaja 79-liikmelises volikogus 40 mandaati. Ehk vaja oleks ühte häält juurde, kuid ka siis oleks enamus õhkõrn.

"See eeldab seda, et ainult üks inimene veel kuskilt kuskilt leitakse. Võib-olla ta on juba leitud. Võib-olla ta tänaseks pole veel leitud. Ma ei oska seda öelda."

Esmaspäeva keskpäeval ei olnud sotsiaaldemokraadid teinud lõplikku otsust, kas liituda teisipäeva hommikul linnapea umbusaldamisega või mitte. Läänemetsa sõnul arutavad Tallinna sotsiaaldemokraadid teemat omavahel ja teiste poliitiliste jõududega ning kui vaja, siis tuleb erakorraliselt kokku ka juhatus.

Läänemets lisas, et tema Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvartiga isiklikult suhelnud pole, sest tema erakonna juhina omavalitsuste koalitsioonidesse sekkuda ei taha.