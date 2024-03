Gräzin: mind ei saa ära osta, aga ma olen ümber veendav

Mihhail Kõlvarti umbusaldamisega liitunud Igor Gräzin ütles ERR-ile, et esialgu ta ühegi parteiga ei liitu ja hääletab linnavolikogus nii, nagu õigeks peab. Samas on Gräzin enda sõnul ümber veendav, kui tegemist on õige asjaga, kuid mingit hüve või ametit ta uuelt võimuliidult ei taha, sest tal on kõik elus oluline olemas ja ta ei viitsi ka kellaajast kellaajani tööl käia.

Keskerakonnast lahkunud ja teisipäeval Mihhail Kõlvarti umbusaldamisele Tallinna linnavolikogus oma hääle andnud Igor Gräzin ütles, et ainuüksi fakt, et ligi 20 aastat Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas lõppes, on suur saavutus.

"20 aastat demokraatias on selline aeg, et sama kaua on ainult Putin võimul olnud. Keskerakonna näol on tegemist ametlikult öeldes kriminaalse erakonnaga, kel eelmine kohtuotsus on veel üleval rippumas. Ma arvan, et tuleb mingi uus start (Tallinna juhtimises - toim). Aga milline see uus start on, seda ma väga hästi ei tea. Mina olen volikogus spetsialist mitte koalitsioonide moodustamises, vaid umbusalduse avaldamises," muigas Gräzin.

Staažikas poliitik rõhutas, et ta ei kuulu praegu ühessegi parteisse ja see on talle väga suur kergendus.

"Ma läksin kommunistlikusse parteisse 1975. aastal ja kuni üleeilseni olin ma mingis parteis. Ilma parteis olemata on päris hea olla – hingan vabamalt ja tunnen end üle pika aja väga hästi."

Küsimusele, kas Kõlvartit teisipäeval umbusaldanud erakonnad saavad tema häälega igal juhul edaspidigi arvestada, vastas Gräzin, et kindlasti ei saa.

"25 aastat ei ole ükski koalitsioon saanud "väga kindlasti" minuga arvestada. Aga siin on üks väga oluline punkt. Ma olen alati ära veendav. Kui mulle tehakse selgeks, et see on hea asi, siis ma olen kohe paadis ja siis ma seisan õige asja eest edasi. Ja ma usun, et uus koalitsioon on sisult õigem ja moraalselt eetilisem ning puhtam kui see, mis oli."

Gräzin meenutas, et on hääletanud varem ka väga suurtes asjades Reformierakonna vastu, kui ta selle partei liige veel oli.

"Aga erinevus Reformierakonna ja Keskerakonna vahel on see, et kui ma seal (Reformierakonnas - toim) vastu hääletasin, siis sellest mitte kunagi ei tulnud mingit pahandust. Aga sellist asja nagu Keskerakonnaga – mulle ikka istuti selga küll. Viimane asi oli, et öeldi, et ära tule üldse volikokku."

Küsimusele, kas ta soovib uue koalitsiooni toetamise eest kohta mõnes linnaametis, vastas Gräzin, et ta seda ei soovi, sest ei taha kellaajast kellaajani tööl käia.

"Ma olen piisavalt vana selleks, et öelda, et kui ma ei ole seni kordagi töötanud 9-st 17-ni, siis minu eas hakata iga hommik kell 9 tööle minema, see on täiesti... No ma ei oska, ma ei saa. Minu jaoks on äratuskellaga ülestõusmine vastik. Oleks nad mulle pakkunud midagi 30 aastat tagasi, siis ma oleks mõtlema hakanud. Aga praegu? Ma lähen täna Lasnamäele gümnaasiumisse koolitundi andma ja siis Tallinna Ülikooli. Kirjutan teadusartikleid ja käin teaduskonverentsidel. Ma olen kõigega väga rahul, mul ei ole mitte midagi juurde vaja. Mul on kõik olemas. Mind ei saagi ära osta. Mul on oma elu paigas, elukoht olemas, tore perekond, maal saun, väike odav auto, mis on kaua aega pesemata."

Küsimusele, kas ta tahab taasliituda Reformierakonnaga ja kas Reformierakond tahab ta ka vastu võtta, ütles Gräzin, et ei taha end praegu veel ühegi parteiga siduda.

"Ma tahaks näha, kui nad mind tagasi ei võta. Kui nad jätavad oma asutaja ja isa välja tuule kätte, siis oleks see neist väga inetu. Tegelikult on see sümpaatia vastastikune, aga ma lihtsalt ei taha praegu end siduda. Hakkan käima volikogu istungitel ja hääletama. Aga et ma hakkan ise millessegi väga panustama, no kuulge, ma olen alles kaks päeva vaba (parteitu - toim) olnud."

Gräzini sõnul teab ta volikogust vähemalt kolme keskerakondlast, kes soovivad erakonnast lahkuda, aga ta ei julge nende nimesid avalikult välja öelda, sest nad ei tulnud teisipäeva hommikul volikogusse hääletama.

"Ega Keskerakonnast äratulemine pole naljaasi. Pead julgema vastu seista teatavale survele. Kõik need helistamised ja rääkimised. See ei ole päris kerge. See oli ka üks põhjusi, miks ma ära tulin, et mulle enam pinda ei käidaks. Miks ma pean õhtul pool kaksteist vastama küsimustele, mis mulle Keskerakonnas ei meeldi."

Keskerakonnal parteina Gräzin tulevikku ei näe ja pigem peaks see oma tegevuse lõpetama.

"Kui Keskerakond siin paar aastat tagasi paugu sai, siis pidasin kõne, et erakonnal pole mõtet EMO-sse minna, vaid surnuaiale. Ma ei arvanud, et asi nii kiirelt ja ägedaks läheb. Aga Keskerakonnal pole mitte ühtegi ideed, korralikku juhti. Maal on inimesed erakonnas olnud väga pettunud mitu aastat juba. Eriti vanemad inimesed. Igal asjal on oma aeg. Oleks ideaalne variant, kui Keskerakond sellisel kujul lakkab eksisteerimast. See ei tähenda, et üksikud inimesed ei saaks poliitikas edasi tegutseda."