Soome ekspresident Niinistö koostab raportit Euroopa julgeolekuolukorrast

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles lõpuks välja selle, mis Vene piiri lähedal ammugi teada oli, et Euroopa magas õndsat und oma kujuteldavas turvalisuses, siis tuli äkiline äratus ning nüüd on Euroopa tegeliku julgeoleku tagamisega tuli takus.

"Ma palun sind, kallis Sauli, kirjutada raport, kuidas parandada Euroopa tsiviil- ja kaitsevalmisolekut. Mitmel viisil on Venemaa agressioonisõda Ukrainas purustanud paljud illusioonid: illusiooni, nagu oleks rahu püsiv; illusiooni, nagu teeks Euroopa üksi julgeolekuks piisavalt, olgu majanduslikult, sõjaliselt, konventsionaalselt või kübervallas. Kui me ringi vaatame, on selge, et ruumi rohkemate illusioonide jaoks enam pole. Maailm on sama ohtlik, nagu ta on olnud põlvkondi enne meid," lausus von der Leyen Soome ekspresidendile Sauli Niinistöle.

Aruanne peab olema kattev ehk hõlmama absoluutselt kõike, alates kaitsevägedest ja relvadest, kodanikukaitse ja sõjaaja ühiskonna säilenõtkuse kaudu propaganda, muu mõjutustegevuse, hübriid- ja küberohtudeni välja. Sellise kõikehõlmava dokumendi koostamiseks on Soome ekspresidendil aega pool aastat.

"Ma loodan, et töö käigus leiame me võimalikult palju aspekte, et tagada meie julgeolek, sest juba praegu oleme õppinud Venemaa rünnakust Ukraina vastu, et sõda on muutunud. Ühtpidi on see konventsionaalne, teistpidi aga laieneb kõigele," ütles Niinistö.

"Niinistö saab ilmselt abi ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrgelt esindajalt Josep Borrellilt ja minu arusaama kohaselt saab Niinistö just Borrelli meeskonnalt tuge selle raporti kirjutamisel. Usun aga, et Niinistöl on oma kaasautor ka Soomes, kes koos temaga seda raportit kirjutab," lausus Soome välispoliitika instituudi Põhja-Euroopa julgeoleku ekspert Iro Särkkä.

Niinistö ütles kõige selgemini välja ka tõsiasja, miks von der Leyen sellise aruande koostajaid just Soomest otsis.

"Proua president, te viitasite Soome mudelile. See on lugu kogemustest läbi ajaloo, läbi sajandite Venemaa naabrina elamisest," ütles ta.

"Niinistöle on saanud osaks üsna suur austus ja soosing riigijuhtide hulgas Euroopas ja isegi ülemaailmselt. Talle on omane väga rahulik stiil, ta on pikka aega juhina riiki teeninud ja muidugi on ka praktiline külg, et nüüd, kui ta on riigijuhi ametist pensionile jäänud, pole tal kohustusi, kuid on aega," lausus Särkkä.

Iseasi muidugi, mida eurooplased raportisse raiutava Soome kogemuse ja Niinistö soovitustega pihta hakkavad. Maailmajaos, kus paljud riigid ei saa hakkama isegi sisemajanduse kogutoodangust kahe protsendi eraldamisega riigikaitseks, nagu NATO nõuab, ei ole just erilist optimismi kodanike valmiduse osas enda kaitsmisele veel raha kulutada. Iro Särkkä olukorda lootusetuks siiski ei pea.

"Ehk see osa julgeolekust tuleb igale kodanikule koju või söögilauale kätte ehk tekivad inimestel otsesemad seosed kui "kõva" julgeoleku või kaitsepoliitika küsimustes, sest ühiskonna üldine julgeolek puudutab otseselt iga kodanikku, tema enda argipäeva," lausus ta.